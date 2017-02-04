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إخلاء 30 شخصًا إثر حريق اندلع في مجمع طبي بـ"سبهاني مكة".. ولا إصابات

"الشريف": التحقيقات الأولية تفيد بوقوع تماس كهربائي وفريق التحقيق يباشر

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا اندلع بغرفة بمجمع طبي بمبنى سكني مكون من خمسة أدوار بحي السبهاني، وتم إخلاء قرابة 30 شخصًا دون حدوث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.
 
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 18 والدقيقة 47 من مساء اليوم، تلقينا بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مبنى سكني بحي السبهاني، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بشقة في الدور الخامس، من مبنى مكون من خمسة أدوار، تابع لأحد المجمعات الطبية، يسكنه الأطقم الطبية التابعة للمجمع.
 
وأشار "الشريف": وبتوجيه ومباشرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خصران المنتشري تم انتقال وحدات مكافحة إخماد النار للموقع بتوجيه ومباشرة منه وتم إخلاء الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ وعددهم قرابة (30) شخصًا، وتم إكمال إخماد النار في الموقع.
 
وأضاف الرائد نايف الشريف أنه لم ينجم من الحادث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، والذي اتضح مبدئيًا أنه ناجم من تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية، لأحد الأجهزة في موقع الحادث.

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إخلاء 30 شخصًا إثر حريق اندلع في مجمع طبي بـ"سبهاني مكة".. ولا إصابات
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا اندلع بغرفة بمجمع طبي بمبنى سكني مكون من خمسة أدوار بحي السبهاني، وتم إخلاء قرابة 30 شخصًا دون حدوث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.
 
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 18 والدقيقة 47 من مساء اليوم، تلقينا بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مبنى سكني بحي السبهاني، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بشقة في الدور الخامس، من مبنى مكون من خمسة أدوار، تابع لأحد المجمعات الطبية، يسكنه الأطقم الطبية التابعة للمجمع.
 
وأشار "الشريف": وبتوجيه ومباشرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خصران المنتشري تم انتقال وحدات مكافحة إخماد النار للموقع بتوجيه ومباشرة منه وتم إخلاء الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ وعددهم قرابة (30) شخصًا، وتم إكمال إخماد النار في الموقع.
 
وأضاف الرائد نايف الشريف أنه لم ينجم من الحادث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، والذي اتضح مبدئيًا أنه ناجم من تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية، لأحد الأجهزة في موقع الحادث.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:47 PM
"الشريف": التحقيقات الأولية تفيد بوقوع تماس كهربائي وفريق التحقيق يباشر

إخلاء 30 شخصًا إثر حريق اندلع في مجمع طبي بـ"سبهاني مكة".. ولا إصابات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا اندلع بغرفة بمجمع طبي بمبنى سكني مكون من خمسة أدوار بحي السبهاني، وتم إخلاء قرابة 30 شخصًا دون حدوث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.
 
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 18 والدقيقة 47 من مساء اليوم، تلقينا بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في مبنى سكني بحي السبهاني، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بشقة في الدور الخامس، من مبنى مكون من خمسة أدوار، تابع لأحد المجمعات الطبية، يسكنه الأطقم الطبية التابعة للمجمع.
 
وأشار "الشريف": وبتوجيه ومباشرة من مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خصران المنتشري تم انتقال وحدات مكافحة إخماد النار للموقع بتوجيه ومباشرة منه وتم إخلاء الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ وعددهم قرابة (30) شخصًا، وتم إكمال إخماد النار في الموقع.
 
وأضاف الرائد نايف الشريف أنه لم ينجم من الحادث أي خسائر في الأرواح ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، والذي اتضح مبدئيًا أنه ناجم من تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية، لأحد الأجهزة في موقع الحادث.

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