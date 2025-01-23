إخلاء طبي للطفل الوحيد الناجي من حادث عقبة الهضبة بتبوك

بعدما توفي والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة

أقلعت طائرة إخلاء طبي ـ قبل قليل ـ من مفرزة الإخلاء الطبي بالشمالية الغربية التابعة للخدمات الطبية لمحافظة الوجه لنقل الطفل الناجي الوحيد من حادث عقبة الهضبة التي راح ضحيتها والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة، إلى مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك لتلقي العلاج بعد أن تم حجز سرير له.

يأتي هذا رغم أن الطفل له أحقية العلاج في مستشفى الملك سلمان العسكري بحكم عمل والده رحمه الله في إدارة المدينة العسكرية، فيما تابع قائد المنطقة الشمالية الغربية حالة الطفل منذ وقوع الحادث وحتى إقلاع الطائرة وقد قدم واجب العزاء اليوم لذوي الأسرة يرافقه قيادات الوحدات العسكرية.

وكان أمير تبوك قد وجّه أمس بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة ومتابعة وضع الأسرة ورفع تقرير له.