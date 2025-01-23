النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخلاء طبي للطفل الوحيد الناجي من حادث عقبة الهضبة بتبوك

بعدما توفي والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة

أقلعت طائرة إخلاء طبي ـ قبل قليل ـ من مفرزة الإخلاء الطبي بالشمالية الغربية التابعة للخدمات الطبية لمحافظة الوجه لنقل الطفل الناجي الوحيد من حادث عقبة الهضبة التي راح ضحيتها والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة، إلى مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك لتلقي العلاج بعد أن تم حجز سرير له.

 

يأتي هذا رغم أن الطفل له أحقية العلاج في مستشفى الملك سلمان العسكري بحكم عمل والده رحمه الله في إدارة المدينة العسكرية، فيما تابع قائد المنطقة الشمالية الغربية حالة الطفل منذ وقوع الحادث وحتى إقلاع الطائرة وقد قدم واجب العزاء اليوم لذوي الأسرة يرافقه قيادات الوحدات العسكرية. 

 

وكان أمير تبوك قد وجّه أمس بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة ومتابعة وضع الأسرة ورفع تقرير له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إخلاء طبي للطفل الوحيد الناجي من حادث عقبة الهضبة بتبوك
سبق

أقلعت طائرة إخلاء طبي ـ قبل قليل ـ من مفرزة الإخلاء الطبي بالشمالية الغربية التابعة للخدمات الطبية لمحافظة الوجه لنقل الطفل الناجي الوحيد من حادث عقبة الهضبة التي راح ضحيتها والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة، إلى مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك لتلقي العلاج بعد أن تم حجز سرير له.

 

يأتي هذا رغم أن الطفل له أحقية العلاج في مستشفى الملك سلمان العسكري بحكم عمل والده رحمه الله في إدارة المدينة العسكرية، فيما تابع قائد المنطقة الشمالية الغربية حالة الطفل منذ وقوع الحادث وحتى إقلاع الطائرة وقد قدم واجب العزاء اليوم لذوي الأسرة يرافقه قيادات الوحدات العسكرية. 

 

وكان أمير تبوك قد وجّه أمس بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة ومتابعة وضع الأسرة ورفع تقرير له.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
04:21 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:33 AM
بعدما توفي والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة

إخلاء طبي للطفل الوحيد الناجي من حادث عقبة الهضبة بتبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
19
30,769

أقلعت طائرة إخلاء طبي ـ قبل قليل ـ من مفرزة الإخلاء الطبي بالشمالية الغربية التابعة للخدمات الطبية لمحافظة الوجه لنقل الطفل الناجي الوحيد من حادث عقبة الهضبة التي راح ضحيتها والده ووالدته وأشقاؤه الأربعة، إلى مستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك لتلقي العلاج بعد أن تم حجز سرير له.

 

يأتي هذا رغم أن الطفل له أحقية العلاج في مستشفى الملك سلمان العسكري بحكم عمل والده رحمه الله في إدارة المدينة العسكرية، فيما تابع قائد المنطقة الشمالية الغربية حالة الطفل منذ وقوع الحادث وحتى إقلاع الطائرة وقد قدم واجب العزاء اليوم لذوي الأسرة يرافقه قيادات الوحدات العسكرية. 

 

وكان أمير تبوك قد وجّه أمس بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة ومتابعة وضع الأسرة ورفع تقرير له.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,988
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة