النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

إدارة الاتحاد: اتفقنا مع ممثل "مانسو" القانوني لحل القضية مع "فيفا"

أصدرت بياناً صحفياً وطالبت الجمهور بالاطمئنان

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بياناً أوضحت فيه مطالبتها بتعليق قرار الفيفا القاضي بحسم ثلاث نقاط من نقاط الفريق الأول في دوري جميل. 
وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن استلام الإدارة إنذارات الفيفا سابقاً من عدمه والمبلغ المطالبة بدفعه.


وجاء في البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادي عطفاً على القرار الصادر عن لجنة الانضباط والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول من مسابقة دوري جميل، حيث بادر المجلس فوراً بالتواصل مع الممثل القانوني للاعب مانسو عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لطلب إلغاء القرار". 


وأضاف: "ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكوراً تعاوناً كاملاً لحل هذه الإشكالية من لجنة الانضباط".


وتابع: الوكيل أبدى استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بإرسال خطاب لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، طالباً تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علماً بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الخصوص".


وأخيراً: يود مجلس الإدارة أن يطمئن جماهير النادي الوفية أنه لم يأل جهداً منذ تلقيه القرار على العمل للوصول إلى كل ما يحقق مصلحة نادينا العريق وحفظ حقوقه معتذراً عن أي تأخير في خروج هذا البيان حرصاً على دقة وصحة المعلومات. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إدارة الاتحاد: اتفقنا مع ممثل "مانسو" القانوني لحل القضية مع "فيفا"
سبق

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بياناً أوضحت فيه مطالبتها بتعليق قرار الفيفا القاضي بحسم ثلاث نقاط من نقاط الفريق الأول في دوري جميل. 
وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن استلام الإدارة إنذارات الفيفا سابقاً من عدمه والمبلغ المطالبة بدفعه.


وجاء في البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادي عطفاً على القرار الصادر عن لجنة الانضباط والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول من مسابقة دوري جميل، حيث بادر المجلس فوراً بالتواصل مع الممثل القانوني للاعب مانسو عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لطلب إلغاء القرار". 


وأضاف: "ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكوراً تعاوناً كاملاً لحل هذه الإشكالية من لجنة الانضباط".


وتابع: الوكيل أبدى استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بإرسال خطاب لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، طالباً تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علماً بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الخصوص".


وأخيراً: يود مجلس الإدارة أن يطمئن جماهير النادي الوفية أنه لم يأل جهداً منذ تلقيه القرار على العمل للوصول إلى كل ما يحقق مصلحة نادينا العريق وحفظ حقوقه معتذراً عن أي تأخير في خروج هذا البيان حرصاً على دقة وصحة المعلومات. 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
10:59 PM
أصدرت بياناً صحفياً وطالبت الجمهور بالاطمئنان

إدارة الاتحاد: اتفقنا مع ممثل "مانسو" القانوني لحل القضية مع "فيفا"

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
39
23,126

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بياناً أوضحت فيه مطالبتها بتعليق قرار الفيفا القاضي بحسم ثلاث نقاط من نقاط الفريق الأول في دوري جميل. 
وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن استلام الإدارة إنذارات الفيفا سابقاً من عدمه والمبلغ المطالبة بدفعه.


وجاء في البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادي عطفاً على القرار الصادر عن لجنة الانضباط والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول من مسابقة دوري جميل، حيث بادر المجلس فوراً بالتواصل مع الممثل القانوني للاعب مانسو عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لطلب إلغاء القرار". 


وأضاف: "ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكوراً تعاوناً كاملاً لحل هذه الإشكالية من لجنة الانضباط".


وتابع: الوكيل أبدى استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بإرسال خطاب لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، طالباً تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علماً بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الخصوص".


وأخيراً: يود مجلس الإدارة أن يطمئن جماهير النادي الوفية أنه لم يأل جهداً منذ تلقيه القرار على العمل للوصول إلى كل ما يحقق مصلحة نادينا العريق وحفظ حقوقه معتذراً عن أي تأخير في خروج هذا البيان حرصاً على دقة وصحة المعلومات. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,362
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,740
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,074

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة