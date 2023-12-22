إدارة الاتحاد: اتفقنا مع ممثل "مانسو" القانوني لحل القضية مع "فيفا"

أصدرت بياناً صحفياً وطالبت الجمهور بالاطمئنان

أصدرت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بياناً أوضحت فيه مطالبتها بتعليق قرار الفيفا القاضي بحسم ثلاث نقاط من نقاط الفريق الأول في دوري جميل.

وخلا البيان من أي تفاصيل بشأن استلام الإدارة إنذارات الفيفا سابقاً من عدمه والمبلغ المطالبة بدفعه.



وجاء في البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادي عطفاً على القرار الصادر عن لجنة الانضباط والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول من مسابقة دوري جميل، حيث بادر المجلس فوراً بالتواصل مع الممثل القانوني للاعب مانسو عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لطلب إلغاء القرار".



وأضاف: "ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكوراً تعاوناً كاملاً لحل هذه الإشكالية من لجنة الانضباط".



وتابع: الوكيل أبدى استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بإرسال خطاب لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، طالباً تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علماً بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الخصوص".



وأخيراً: يود مجلس الإدارة أن يطمئن جماهير النادي الوفية أنه لم يأل جهداً منذ تلقيه القرار على العمل للوصول إلى كل ما يحقق مصلحة نادينا العريق وحفظ حقوقه معتذراً عن أي تأخير في خروج هذا البيان حرصاً على دقة وصحة المعلومات.

