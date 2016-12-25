إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط

أكدت عبر بيان صحفي أنها تبذل جهودها لحل المشكلة

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".