النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط

أكدت عبر بيان صحفي أنها تبذل جهودها لحل المشكلة

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

 

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

 

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط
سبق

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

 

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

 

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
01:40 PM
أكدت عبر بيان صحفي أنها تبذل جهودها لحل المشكلة

إدارة الاتحاد: "مانسو" خاطب "فيفا" لتعليق خصم النقاط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
42
32,832

أبدت إدارة نادي الاتحاد أسفها للقرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من النادي، والذي تم تنفيذه أمس.

 

وشددت إدارة النادي في بيان صحفي على أنها توصلت إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب "مانسو" بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث؛ للوصول إلى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء القرار؛ حيث تلقينا صورة من خطاب وكيل اللاعب الموجه إلى "فيفا".

 

وختم البيان: "إدارة النادي تبذل جهودها الحثيثة لاستعادة النقاط الثلاث بكل السبل المشروعة قانونياً".

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,041
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,329

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة