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إدارة النصر تعلن إغلاق قضية "إيوفي" لدى الفيفا

أعلنت إدارة نادي النصر عن إغلاقها بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الأكوادوري جيمي إيوفيوهي إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا.

يذكر أن مستحقات المهاجم الأكوادوري تبلغ قرابة 250 ألف دولار إضافة إلى مبلغ 45 ألف دولار تمثل قيمة إجراءات المحكمة الرياضية ورسوم الاستئناف.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من إدارة النصر خشية إيقاع عقوبة على الفريق الأول لكرة القدم أسوة بنادي الاتحاد الذي تم حسم ثلاث نقاط من رصيده في دوري جميل لعدم تسديده مستحقات الأرجنتيني داميان مانسو.

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إدارة النصر تعلن إغلاق قضية "إيوفي" لدى الفيفا
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر عن إغلاقها بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الأكوادوري جيمي إيوفيوهي إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا.

يذكر أن مستحقات المهاجم الأكوادوري تبلغ قرابة 250 ألف دولار إضافة إلى مبلغ 45 ألف دولار تمثل قيمة إجراءات المحكمة الرياضية ورسوم الاستئناف.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من إدارة النصر خشية إيقاع عقوبة على الفريق الأول لكرة القدم أسوة بنادي الاتحاد الذي تم حسم ثلاث نقاط من رصيده في دوري جميل لعدم تسديده مستحقات الأرجنتيني داميان مانسو.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
08:22 PM

إدارة النصر تعلن إغلاق قضية "إيوفي" لدى الفيفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر عن إغلاقها بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الأكوادوري جيمي إيوفيوهي إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا.

يذكر أن مستحقات المهاجم الأكوادوري تبلغ قرابة 250 ألف دولار إضافة إلى مبلغ 45 ألف دولار تمثل قيمة إجراءات المحكمة الرياضية ورسوم الاستئناف.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من إدارة النصر خشية إيقاع عقوبة على الفريق الأول لكرة القدم أسوة بنادي الاتحاد الذي تم حسم ثلاث نقاط من رصيده في دوري جميل لعدم تسديده مستحقات الأرجنتيني داميان مانسو.

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