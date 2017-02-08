إدارة ترامب تبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية

بعد الإجراءات التي فرضتها على أفراد وهيئات مرتبطة بالكيان

صرّح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً قد يؤدي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية.

وقال المسؤولون: إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف -إن تم تنفيذه- إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري هو أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق وهو يسيطر أيضاً على حصص كبيرة من اقتصاد إيران، ولديه نفوذ قوي في نظامها السياسي.

ولم ترَ "رويترز" نسخة من الاقتراح الذي قد يجيئ في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيوقّع أمراً كهذا.