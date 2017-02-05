إدارة "تعليم الجوف" تفتح باب التسجيل للطلاب المستجدين

عبر موقع برنامج "نور" على شبكة الإنترنت

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، لمدارس التعليم العام، الحكومية، والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، ومدارس وبرامج التعليم الأجنبي، للعام الدراسي المقبل 1438 /1439هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف "عبدالعزيز النبط"، أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج "نور" على شبكة الإنترنت:

https://noor.moe.gov.sa

وقال "النبط": إن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 22 /3 /1433هـ فما قبله، مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده في 23 /6 /1433هـ فما قبله، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال.