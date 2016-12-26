إسرائيل: أوباما يتآمر علينا.. ولدينا الدليل.. إنه يوم حزين

بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر الاثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ"التآمر" على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان.



وقال ديرمر –بحسب سكاي نيوز عربية-:" الشنيع في الأمر أن الولايات المتحدة كانت وراء تلك المؤامرة "قرار إدانة الاستيطان". أعتقد أنه كان يوماً حزينا جداً، صفحة مخجلة حقاً. حكومة إسرائيل خاب أملها تماماً" من موقف واشنطن، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن شبكة "سي أن أن" الأميركية.



وأضاف أن حكومته ستنشر ما قال إنه "أدلة على المناورة الأميركية في الوقت المناسب".



وأضاف: " لدينا دليل واضح على ذلك "تآمر إدارة أوباما". سنقدم الدليل إلى الإدارة الجديدة عبر القنوات المناسبة. وإذا أرادوا إطلاع الأميركيين عليه يمكنهم ذلك".



وأشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ساعد الفلسطينيين في" شن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل".

