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"إسرائيل" تخطط لاستقبال أطفال أيتام من سوريا وتجنيسهم

وافق وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، وحصولهم على جنسية دائمة.


ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزير الداخلية باراك سيري تأكيده الخطة التي بمقتضاها ستؤوي تل أبيب الأطفال في مدارس داخلية، ثم تسعى لكي تتبناهم أسر عربية داخل إسرائيل.


وحسب سكاي نيوز ووفقا للخطة التي تحدثت عنها للمرة الأولى القناة العاشرة الإسرائيلية، سيحصل الأيتام في نهاية المطاف على جنسية دائمة، وسوف يتم السماح لأقاربهم من الدرجة الأولى بالانضمام إليهم في إسرائيل.


وإذا نفذت هذه الخطة فإنها ستكون أول مرة تستوعب فيها إسرائيل لاجئين جراء الحرب المستمرة.


يذكر أن تقارير تحدثت سابقا عن علاج آلاف السوريين المصابين في الحرب داخل إسرائيل، حيث "قُدمت لهم الرعاية الطبية في مستشفياتها".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الشهر الماضي، إنه يريد توسيع تلك المساعدات الطبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إسرائيل" تخطط لاستقبال أطفال أيتام من سوريا وتجنيسهم
سبق

وافق وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، وحصولهم على جنسية دائمة.


ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزير الداخلية باراك سيري تأكيده الخطة التي بمقتضاها ستؤوي تل أبيب الأطفال في مدارس داخلية، ثم تسعى لكي تتبناهم أسر عربية داخل إسرائيل.


وحسب سكاي نيوز ووفقا للخطة التي تحدثت عنها للمرة الأولى القناة العاشرة الإسرائيلية، سيحصل الأيتام في نهاية المطاف على جنسية دائمة، وسوف يتم السماح لأقاربهم من الدرجة الأولى بالانضمام إليهم في إسرائيل.


وإذا نفذت هذه الخطة فإنها ستكون أول مرة تستوعب فيها إسرائيل لاجئين جراء الحرب المستمرة.


يذكر أن تقارير تحدثت سابقا عن علاج آلاف السوريين المصابين في الحرب داخل إسرائيل، حيث "قُدمت لهم الرعاية الطبية في مستشفياتها".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الشهر الماضي، إنه يريد توسيع تلك المساعدات الطبية.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
03:17 PM

"إسرائيل" تخطط لاستقبال أطفال أيتام من سوريا وتجنيسهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، الخميس، على خطة لاستقبال 100 طفل سوري يتمتهم الحرب الأهلية، وحصولهم على جنسية دائمة.


ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم وزير الداخلية باراك سيري تأكيده الخطة التي بمقتضاها ستؤوي تل أبيب الأطفال في مدارس داخلية، ثم تسعى لكي تتبناهم أسر عربية داخل إسرائيل.


وحسب سكاي نيوز ووفقا للخطة التي تحدثت عنها للمرة الأولى القناة العاشرة الإسرائيلية، سيحصل الأيتام في نهاية المطاف على جنسية دائمة، وسوف يتم السماح لأقاربهم من الدرجة الأولى بالانضمام إليهم في إسرائيل.


وإذا نفذت هذه الخطة فإنها ستكون أول مرة تستوعب فيها إسرائيل لاجئين جراء الحرب المستمرة.


يذكر أن تقارير تحدثت سابقا عن علاج آلاف السوريين المصابين في الحرب داخل إسرائيل، حيث "قُدمت لهم الرعاية الطبية في مستشفياتها".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الشهر الماضي، إنه يريد توسيع تلك المساعدات الطبية.

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