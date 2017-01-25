إشارات خارجة ومطاردة تنتهي بانقلاب سيارة شابين ودورية أمن بعفيف

حاولا الهروب دون إضاءة ونُقِلا للمستشفى بحالة خطيرة

أدى هروب شابين عن الدوريات الأمنية بعفيف؛ لانقلاب مركبتهم وتعرضهم لإصابات خطيرة، وانقلاب الدورية الأمنية التي كانت تتابعهم، بعد خروجهم من المحافظة على طريق مهد الذهب إلى المدينة المنورة، وتعمّدهما السير بلا إضاءات.

وبحسب المعلومات فإن شابين يُشتبه في حالتهما، كانا يستقلان مركبة صغيرة قبيل الفجر، وأظهرا إشارات لا أخلاقية بأيديهما، وكلمات نابية لإحدى الفرق الأمنية، ورفضا الامتثال حين طُلب منهما الوقوف، وعليه تمّت متابعتهما حتى الخروج من النطاق العمراني، وأثناء ذلك انقلبت الدورية الأمنية في ميدان المدخل الغربي، ولم يلحق بقائدها أذى.

وتضيف المعلومات أن الشابين واصلا هروبهما بسرعة عالية مع طريق مهد الذهب بعد أن أطفآ إنارات المركبة، الأمر الذي جعلها تخرج عن مسارها من الطريق، وتنقلب عدة مرات، حيث أسفر ذلك عن إصابتهما بإصابات متفرقة، نُقلا على إثرها للمستشفى بعفيف، ووُصفت حالتهما بالخطيرة.