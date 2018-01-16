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إشبيلية يوقف سلسلة النتائج الإيجابية لريال مدريد ويهزمه بهدفين

وقف إشبيلية سلسلة النتائج الإيجابية لفريق ريال مدريد، وألحق به أولى هزائمه بعد 40 مباراة متتالية من دون هزيمة، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني .


تقدم ريال مدريد أولاً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة الـ67، ووتمكن إشبيلية من تعديل النتيجة بهدف بنيران صديقة عن طريق مدافع الريال سيرجيو راموس بمرمى فريقه في الدقيقة الـ85، قبل أن يضيف زميله يوفيتيتش الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من ضائع .

 
وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني. 
 

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إشبيلية يوقف سلسلة النتائج الإيجابية لريال مدريد ويهزمه بهدفين
سبق

وقف إشبيلية سلسلة النتائج الإيجابية لفريق ريال مدريد، وألحق به أولى هزائمه بعد 40 مباراة متتالية من دون هزيمة، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني .


تقدم ريال مدريد أولاً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة الـ67، ووتمكن إشبيلية من تعديل النتيجة بهدف بنيران صديقة عن طريق مدافع الريال سيرجيو راموس بمرمى فريقه في الدقيقة الـ85، قبل أن يضيف زميله يوفيتيتش الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من ضائع .

 
وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني. 
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
01:16 AM

إشبيلية يوقف سلسلة النتائج الإيجابية لريال مدريد ويهزمه بهدفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقف إشبيلية سلسلة النتائج الإيجابية لفريق ريال مدريد، وألحق به أولى هزائمه بعد 40 مباراة متتالية من دون هزيمة، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني .


تقدم ريال مدريد أولاً عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة الـ67، ووتمكن إشبيلية من تعديل النتيجة بهدف بنيران صديقة عن طريق مدافع الريال سيرجيو راموس بمرمى فريقه في الدقيقة الـ85، قبل أن يضيف زميله يوفيتيتش الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من ضائع .

 
وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني. 
 

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