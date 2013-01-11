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إصابات متفرقة في مضاربة جماعية داخل سكن عمال بطريف

من جنسية آسيوية.. وكانوا في حالة سُكْر

 باشرت دوريات الأمن في شرطة محافظة طريف مضاربة جماعية داخل سكن خاص لإحدى الشركات، بعد تلقي بلاغ عن وجود مضاربة جماعية، أسفرت عن إصابات متفرقة.
 
وصرَّح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، النقيب فايز مقبل الجهني، بأنه ورد اتصال لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة طريف، عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأحد ١٠/ ٤/ ١٤٣٨ هــ، مفاده وجود مضاربة جماعية داخل سكن عمال تابع لإحدى الشركات على طريق عرعر بمسافة ٤٠ كم.
 
وأضاف الجهني بأنه تم الانتقال للموقع فورًا، واتضح أن عدد الجناة (٥)، والمجني عليهم (٢)، وجميعهم من جنسية آسيوية، ويشتبه في أنهم بحالة سُكْر، وتتراوح أعمارهم بين العقد الرابع والعقد الخامس.
 
ولفت إلى أنه نتج من المشاجرة إصابة اثنين بإصابات بسيطة أثناء قيامهما بفض الاشتباك بين الجناة؛ ما أدى إلى إصابتهما وتنويمهما بالمستشفى. وقد تم العثور بالموقع على عدد من الجوالين بداخلها مادة سائلة، يُشتبه في أن تكون مادة مُسْكرة.
 
وختم مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه جرى سماع أقوال المتهمين، وإيداعهم التوقيف، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابات متفرقة في مضاربة جماعية داخل سكن عمال بطريف
سبق

 باشرت دوريات الأمن في شرطة محافظة طريف مضاربة جماعية داخل سكن خاص لإحدى الشركات، بعد تلقي بلاغ عن وجود مضاربة جماعية، أسفرت عن إصابات متفرقة.
 
وصرَّح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، النقيب فايز مقبل الجهني، بأنه ورد اتصال لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة طريف، عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأحد ١٠/ ٤/ ١٤٣٨ هــ، مفاده وجود مضاربة جماعية داخل سكن عمال تابع لإحدى الشركات على طريق عرعر بمسافة ٤٠ كم.
 
وأضاف الجهني بأنه تم الانتقال للموقع فورًا، واتضح أن عدد الجناة (٥)، والمجني عليهم (٢)، وجميعهم من جنسية آسيوية، ويشتبه في أنهم بحالة سُكْر، وتتراوح أعمارهم بين العقد الرابع والعقد الخامس.
 
ولفت إلى أنه نتج من المشاجرة إصابة اثنين بإصابات بسيطة أثناء قيامهما بفض الاشتباك بين الجناة؛ ما أدى إلى إصابتهما وتنويمهما بالمستشفى. وقد تم العثور بالموقع على عدد من الجوالين بداخلها مادة سائلة، يُشتبه في أن تكون مادة مُسْكرة.
 
وختم مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه جرى سماع أقوال المتهمين، وإيداعهم التوقيف، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:35 PM
من جنسية آسيوية.. وكانوا في حالة سُكْر

إصابات متفرقة في مضاربة جماعية داخل سكن عمال بطريف

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بندر الدغمي - طريف
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 باشرت دوريات الأمن في شرطة محافظة طريف مضاربة جماعية داخل سكن خاص لإحدى الشركات، بعد تلقي بلاغ عن وجود مضاربة جماعية، أسفرت عن إصابات متفرقة.
 
وصرَّح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، النقيب فايز مقبل الجهني، بأنه ورد اتصال لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة طريف، عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأحد ١٠/ ٤/ ١٤٣٨ هــ، مفاده وجود مضاربة جماعية داخل سكن عمال تابع لإحدى الشركات على طريق عرعر بمسافة ٤٠ كم.
 
وأضاف الجهني بأنه تم الانتقال للموقع فورًا، واتضح أن عدد الجناة (٥)، والمجني عليهم (٢)، وجميعهم من جنسية آسيوية، ويشتبه في أنهم بحالة سُكْر، وتتراوح أعمارهم بين العقد الرابع والعقد الخامس.
 
ولفت إلى أنه نتج من المشاجرة إصابة اثنين بإصابات بسيطة أثناء قيامهما بفض الاشتباك بين الجناة؛ ما أدى إلى إصابتهما وتنويمهما بالمستشفى. وقد تم العثور بالموقع على عدد من الجوالين بداخلها مادة سائلة، يُشتبه في أن تكون مادة مُسْكرة.
 
وختم مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه جرى سماع أقوال المتهمين، وإيداعهم التوقيف، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. 

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