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إصابة 4 أشخاص خلال حريق اندلع في مستودع بشرق جدة

فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على النيران

 أصيب أربعة اشخاص اليوم جراء حريق اندلع في مستودع تابع لمنجرة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على النيران.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "أصيب أربعة أشخاص جراء الحادث، ونقل ثلاثة منهم الى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر فيما تلقى الرابع العلاج بموقع الحادث".

وأضاف: "تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمنجرة ومستودع تابع لها شرق المحافظة، على مساحة 5000 م2".

وأردف: "أنجزت عمليات المكافحة من خلال ثلاث محاور مع استخدام الفروع الأرضية في عمليات الاخماد، بينما شرعت فرق الانقاذ في فتح ممرات تمكن من خلالها رجال الاطفاء من التوغل داخل عمق  المنجرة والملحق بها للوصول إلى بؤر اللهب المنتشرة مع وجود طبليات ومواد التنر والدهان التي ساعدت في انتشار الحريق".

وتابع: "مع انتهاء أعمال الإطفاء، باشرت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 4 أشخاص خلال حريق اندلع في مستودع بشرق جدة
سبق

 أصيب أربعة اشخاص اليوم جراء حريق اندلع في مستودع تابع لمنجرة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على النيران.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "أصيب أربعة أشخاص جراء الحادث، ونقل ثلاثة منهم الى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر فيما تلقى الرابع العلاج بموقع الحادث".

وأضاف: "تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمنجرة ومستودع تابع لها شرق المحافظة، على مساحة 5000 م2".

وأردف: "أنجزت عمليات المكافحة من خلال ثلاث محاور مع استخدام الفروع الأرضية في عمليات الاخماد، بينما شرعت فرق الانقاذ في فتح ممرات تمكن من خلالها رجال الاطفاء من التوغل داخل عمق  المنجرة والملحق بها للوصول إلى بؤر اللهب المنتشرة مع وجود طبليات ومواد التنر والدهان التي ساعدت في انتشار الحريق".

وتابع: "مع انتهاء أعمال الإطفاء، باشرت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
05:15 PM
فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على النيران

إصابة 4 أشخاص خلال حريق اندلع في مستودع بشرق جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
6,994

 أصيب أربعة اشخاص اليوم جراء حريق اندلع في مستودع تابع لمنجرة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على النيران.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: "أصيب أربعة أشخاص جراء الحادث، ونقل ثلاثة منهم الى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر فيما تلقى الرابع العلاج بموقع الحادث".

وأضاف: "تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمنجرة ومستودع تابع لها شرق المحافظة، على مساحة 5000 م2".

وأردف: "أنجزت عمليات المكافحة من خلال ثلاث محاور مع استخدام الفروع الأرضية في عمليات الاخماد، بينما شرعت فرق الانقاذ في فتح ممرات تمكن من خلالها رجال الاطفاء من التوغل داخل عمق  المنجرة والملحق بها للوصول إلى بؤر اللهب المنتشرة مع وجود طبليات ومواد التنر والدهان التي ساعدت في انتشار الحريق".

وتابع: "مع انتهاء أعمال الإطفاء، باشرت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق".

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