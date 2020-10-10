إصابة 10 أشخاص في شجار أمام محكمة حفر الباطن والقبض على المتهمين

تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة

ألقت الجهات الأمنية بحفر الباطن القبض على عدد من المواطنين إثر شجار دار بينهم ظهرًا أمام مبنى محكمة التنفيذ بالمحافظة، وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص، فيما أصيب أحد المتهمين بطلق ناري.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"سبق": "إنه عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن شجارًا بين عدد من الأشخاص أمام مبنى محكمة التنفيذ بالمحافظة، أسفر عن إصابات متفرقة بأطراف الشجار، وإصابة أحدهم بالساعد الأيمن جراء إطلاق النار عليه من بندقية صيد".

وأضاف "الرقيطي": "أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة، وجرى ضبط كافة الأطراف، والتحفُّظ على المصابين، وعددهم عشرة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر".

وختم المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية حديثه بقوله: "كما شرع المختصون بالشرطة في استكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيدًا لإحالتها وأطرافها للنيابة العامة".