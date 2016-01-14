إصابة 7 جراء حريق دولاب بمدخل عمارة في الطائف

"المدني" أخمد النيران وقام بإخلاء 19 ساكناً للسطح

أخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، ليل أمس، 19 شخصاً إلى سطح عمارة يسكنونها في حي النزهة بالطائف، واستطاعت إخماد حريق اندلع في دولاب بمدخلها، إضافة إلى نقل سبعة من المصابين للمستشفى، بينهم أربع نساء، تضرروا جراء دخان الحريق.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "الحريق اندلع في مدخل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار في حي النزهة، وأخمدته فرق الدفاع المدني".

وأضاف: "من خلال المعاينة اتضح أن الحريق في دولاب بمدخل العمارة، وامتدّ إلى عدادات الكهرباء".

وأردف: "وتم إخلاء 19 شخصاً إلى سطح العمارة، منهم أربع نساء نُقلن عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل، وكذلك تم نقل عدد 3 رجال كانوا يحاولون إطفاء الحريق، وخرجوا بصحة جيدة".