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إصابة سائق فلبيني في اصطدام ناقلة غاز بتريلا على طريق ينبع- جدة السريع

تم تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية

أصيب سائق فلبيني الجنسية بإصابات بسيطة، صباح اليوم الأحد، بعد حادثة اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG مع تريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف"، حيث تم نقل السائق قبل وصول الدفاع المدني وتم تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مركز التحكم والسيطرة تبلغ عن حادث اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG بتريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف".

وأضاف "الجهني": تم توجيه فرق الدفاع المدني من إدارة بدر تساندها فرقة من مركز مستورة التابع لإدارة رابغ للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال ( LPG ) بتريلا ناقلة أكياس جبس مما أدى إلى انحرافها وانقلابها واحتراق الكبينة بالكامل مع الإطارات.

وأردف أن الفرق قامت بالسيطرة على الحريق باستخدام الرغوة، وتبريد خزان الغاز ومنع وصول الحريق إليه والعمل على تفريغ الناقلة من الغاز من قبل شركة الغاز.

نتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة فلبيني الجنسية إصابة بسيطة تم نقله قبل وصول الدفاع المدني وسلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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إصابة سائق فلبيني في اصطدام ناقلة غاز بتريلا على طريق ينبع- جدة السريع
سبق

أصيب سائق فلبيني الجنسية بإصابات بسيطة، صباح اليوم الأحد، بعد حادثة اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG مع تريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف"، حيث تم نقل السائق قبل وصول الدفاع المدني وتم تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مركز التحكم والسيطرة تبلغ عن حادث اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG بتريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف".

وأضاف "الجهني": تم توجيه فرق الدفاع المدني من إدارة بدر تساندها فرقة من مركز مستورة التابع لإدارة رابغ للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال ( LPG ) بتريلا ناقلة أكياس جبس مما أدى إلى انحرافها وانقلابها واحتراق الكبينة بالكامل مع الإطارات.

وأردف أن الفرق قامت بالسيطرة على الحريق باستخدام الرغوة، وتبريد خزان الغاز ومنع وصول الحريق إليه والعمل على تفريغ الناقلة من الغاز من قبل شركة الغاز.

نتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة فلبيني الجنسية إصابة بسيطة تم نقله قبل وصول الدفاع المدني وسلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
08:45 PM

إصابة سائق فلبيني في اصطدام ناقلة غاز بتريلا على طريق ينبع- جدة السريع

تم تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أصيب سائق فلبيني الجنسية بإصابات بسيطة، صباح اليوم الأحد، بعد حادثة اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG مع تريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف"، حيث تم نقل السائق قبل وصول الدفاع المدني وتم تسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مركز التحكم والسيطرة تبلغ عن حادث اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال LPG بتريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع - جدة السريع "النصايف".

وأضاف "الجهني": تم توجيه فرق الدفاع المدني من إدارة بدر تساندها فرقة من مركز مستورة التابع لإدارة رابغ للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال ( LPG ) بتريلا ناقلة أكياس جبس مما أدى إلى انحرافها وانقلابها واحتراق الكبينة بالكامل مع الإطارات.

وأردف أن الفرق قامت بالسيطرة على الحريق باستخدام الرغوة، وتبريد خزان الغاز ومنع وصول الحريق إليه والعمل على تفريغ الناقلة من الغاز من قبل شركة الغاز.

نتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة فلبيني الجنسية إصابة بسيطة تم نقله قبل وصول الدفاع المدني وسلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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