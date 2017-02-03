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إصابة عواجي: كسر في "الأسنان" والتفاف في المفصل

أوضحت الفحوصات المبدئية تعرض علي عواجي لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وكشف رياض المزهر مراسل إم بي سي برو سبورت عن تعرض اللاعب لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وأضاف: تم وضع واق على رقبة اللاعب قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان بشكل أكبر.
 وكان اللاعب قد شارك في الدقيقة ٧٥ مكان فيتفا لكنه لم يستمر أكثر من ثلاث دقائق قبل أن يتم استبداله باللاعب مصطفى بصاص.

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إصابة عواجي: كسر في "الأسنان" والتفاف في المفصل
سبق

أوضحت الفحوصات المبدئية تعرض علي عواجي لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وكشف رياض المزهر مراسل إم بي سي برو سبورت عن تعرض اللاعب لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وأضاف: تم وضع واق على رقبة اللاعب قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان بشكل أكبر.
 وكان اللاعب قد شارك في الدقيقة ٧٥ مكان فيتفا لكنه لم يستمر أكثر من ثلاث دقائق قبل أن يتم استبداله باللاعب مصطفى بصاص.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:56 PM

إصابة عواجي: كسر في "الأسنان" والتفاف في المفصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أوضحت الفحوصات المبدئية تعرض علي عواجي لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وكشف رياض المزهر مراسل إم بي سي برو سبورت عن تعرض اللاعب لكسر في أحد الأسنان والتفاف في مفصل القدم.
وأضاف: تم وضع واق على رقبة اللاعب قبل أن يتم نقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان بشكل أكبر.
 وكان اللاعب قد شارك في الدقيقة ٧٥ مكان فيتفا لكنه لم يستمر أكثر من ثلاث دقائق قبل أن يتم استبداله باللاعب مصطفى بصاص.

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