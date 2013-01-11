إصابة مديرة مدرسة ومعلمة ووفاة سائقهما بتبالة بيشة

إثر حادث مروري وقع صباح اليوم

تعرضت مديرة ثانوية المخرم بقطاع تبالة التابع لمحافظة بيشة وإحدى المعلمات أثناء عودتهما من دوام المدرسة لهذا اليوم الاثنين، لحادث مروري في سيارتهما الخاصة، ونتج عن الحادث كسر لإحداهما في الفخذ ورضوض للأخرى ووفاة سائق المركبة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني أن مدير التعليم نايف الهاجري اتصل بذوي المديرة والمعلمة مطمئنا على حالتهما كما اتصلت مديرة مكتب تبالة شفياء الغامدي بالمعلمتين واطمأنت عليهما وتابع مدير الإعلام التربوي مع ذويهما في المستشفى الإجراءات الطبية والعلاجية، وجاري متابعة حالتهما الصحية.