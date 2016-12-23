إصابة مواطن وشقيقته إثر مقذوفات حوثية على الطوال

قوات التحالف استهدفت مواقع تتخذها الميليشيا أوكاراً

سقطت مقذوفات حوثية، فجر اليوم، على عدد من المنازل بمحافظة الطوال الخدودية؛ مما أسفر عن إصابة مواطن وشقيقته؛ فيما شنت قوات التحالف هجوماً على عدد من المواقع التي يتخذها الحوثيون أوكاراً لهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني: "باشرت فِرَق الدفاع المدني، صباح اليوم، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحد المنازل بمحافظة الطوال؛ مما نتج عنه إصابة مواطن وشقيقته، تم نقلهما إلى المستشفى".

وأضاف: "باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات".