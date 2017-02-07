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إصدار دليل عاصمة السياحة الإسلامية بـ 6 لغات رئيسية

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 بادرت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م بإصدار دليل الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المصاحبة والمواد الإعلامية المرئية والمقروءة بعدة لغات دولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني إن المركز الإعلامي للمناسبة ومنذ اعتماده سارع بإنشاء وحدة خاصة للترجمة بستة لغات رئيسية، وذلك لنشر إصداراته لمختلف الدول الإسلامية، والتي تتابع الحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن اللغات المعتمدة من المركز تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية والاوردو والتركية وتستخدم أيضا اللغة الفرنسية في جانب كبير من مواد المركز على كافة الوسائل المتاحة.

وعبر المهندس "الشهراني" عن اعتزاز اللجنة المنظمة للمناسبة بما يقدمه كافة أعضاء اللجان المختلفة والتي تعمل منذ عدة أشهر وتسعى لإبراز المناسبة بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة وقدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم الأحداث والمناسبات الدولية في أي منطقة من مناطقها.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المركز الإعلامي للمناسبة يقدم العديد من المواد المرئية والمسموعة والمقروءة لوسائل الإعلام المختلفة وذلك منذ انطلاقته قبل نحو شهرين من الآن، مبينا أن ذلك يسهم في نقل الصورة بشكل احترافي للمهتمين بالحدث من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس "الشهراني" أن كافة أعضاء المركز الإعلامي للمناسبة من فئة الشباب من الجنسين يعملون وفق أسس وسياسات علمية إعلامية بحتة، ويعدون من أبرز إعلاميي المدينة المنورة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى وجود خط هاتفي مختص للعمل الإعلامي بالمناسبة، لتسهيل التواصل والرد على كافة استفسارات الجهات الإعلامية على مدار الساعة ويمكن التوصل إليه عن طريق الرقم العام للمناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصدار دليل عاصمة السياحة الإسلامية بـ 6 لغات رئيسية
سبق

 بادرت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م بإصدار دليل الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المصاحبة والمواد الإعلامية المرئية والمقروءة بعدة لغات دولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني إن المركز الإعلامي للمناسبة ومنذ اعتماده سارع بإنشاء وحدة خاصة للترجمة بستة لغات رئيسية، وذلك لنشر إصداراته لمختلف الدول الإسلامية، والتي تتابع الحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن اللغات المعتمدة من المركز تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية والاوردو والتركية وتستخدم أيضا اللغة الفرنسية في جانب كبير من مواد المركز على كافة الوسائل المتاحة.

وعبر المهندس "الشهراني" عن اعتزاز اللجنة المنظمة للمناسبة بما يقدمه كافة أعضاء اللجان المختلفة والتي تعمل منذ عدة أشهر وتسعى لإبراز المناسبة بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة وقدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم الأحداث والمناسبات الدولية في أي منطقة من مناطقها.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المركز الإعلامي للمناسبة يقدم العديد من المواد المرئية والمسموعة والمقروءة لوسائل الإعلام المختلفة وذلك منذ انطلاقته قبل نحو شهرين من الآن، مبينا أن ذلك يسهم في نقل الصورة بشكل احترافي للمهتمين بالحدث من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس "الشهراني" أن كافة أعضاء المركز الإعلامي للمناسبة من فئة الشباب من الجنسين يعملون وفق أسس وسياسات علمية إعلامية بحتة، ويعدون من أبرز إعلاميي المدينة المنورة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى وجود خط هاتفي مختص للعمل الإعلامي بالمناسبة، لتسهيل التواصل والرد على كافة استفسارات الجهات الإعلامية على مدار الساعة ويمكن التوصل إليه عن طريق الرقم العام للمناسبة.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
04:13 PM
تخصيص هاتف للتجاوب على مدار الساعة

إصدار دليل عاصمة السياحة الإسلامية بـ 6 لغات رئيسية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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 بادرت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م بإصدار دليل الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المصاحبة والمواد الإعلامية المرئية والمقروءة بعدة لغات دولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني إن المركز الإعلامي للمناسبة ومنذ اعتماده سارع بإنشاء وحدة خاصة للترجمة بستة لغات رئيسية، وذلك لنشر إصداراته لمختلف الدول الإسلامية، والتي تتابع الحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن اللغات المعتمدة من المركز تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية والاوردو والتركية وتستخدم أيضا اللغة الفرنسية في جانب كبير من مواد المركز على كافة الوسائل المتاحة.

وعبر المهندس "الشهراني" عن اعتزاز اللجنة المنظمة للمناسبة بما يقدمه كافة أعضاء اللجان المختلفة والتي تعمل منذ عدة أشهر وتسعى لإبراز المناسبة بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة وقدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم الأحداث والمناسبات الدولية في أي منطقة من مناطقها.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المركز الإعلامي للمناسبة يقدم العديد من المواد المرئية والمسموعة والمقروءة لوسائل الإعلام المختلفة وذلك منذ انطلاقته قبل نحو شهرين من الآن، مبينا أن ذلك يسهم في نقل الصورة بشكل احترافي للمهتمين بالحدث من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس "الشهراني" أن كافة أعضاء المركز الإعلامي للمناسبة من فئة الشباب من الجنسين يعملون وفق أسس وسياسات علمية إعلامية بحتة، ويعدون من أبرز إعلاميي المدينة المنورة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى وجود خط هاتفي مختص للعمل الإعلامي بالمناسبة، لتسهيل التواصل والرد على كافة استفسارات الجهات الإعلامية على مدار الساعة ويمكن التوصل إليه عن طريق الرقم العام للمناسبة.

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