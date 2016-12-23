إطلاق فعاليات الحملة الإعلامية #إنترنت_آمن عبر المرحلة الثالثة والأخيرة من الرياض

بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة الاتصالات

أطلقت وزارة التعليم وهيئة الاتصالات فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بحماية الطلاب من مخاطر الإنترنت (إنترنت آمن)، وذلك من خلال إقامة عدد من المعارض المتنقلة داخل مدارس البنين والبنات بمدن الرياض وجدة والدمام. وكانت الانطلاقة اليوم، وتستهدف أكثر من 3500 طالب وطالبة بالرياض؛ لتعريفهم بكيفية التعامل الآمن مع عالم الإنترنت، والوقاية من مخاطره.

الجدير بالذكر أن حملة (إنترنت آمن) أُطلقت بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ثلاث مراحل على مستوى السعودية، شملت مرحلتها الأولى عددًا الفعاليات التعريفية في عدد من المراكز التجارية، مثل (الراشد مول بالخبر، وغرناطة مول بالرياض، ورد سي مول بجدة) خلال إجازة منتصف الفصل الماضية؛ لتعريف الأسر والإعلام بهذه الحملة، التي شملت عروضًا ترفيهية ونصائح للتعامل مع الإنترنت، إضافة للشخصيات الكرتونية التي صُممت خصيصًا للحملة.

فيما كانت المرحلة الثانية من الحملة عبارة عن ورش تدريبية، شملت أكثر من 600 معلم ومعلمة في إدارات تعليم (الرياض، جدة والشرقية). وشملت هذه المرحلة الثانية تقديم ورقة عمل عن آلية الاستخدام الآمن للإنترنت، وكذلك ورقة عمل عن الجرائم الإلكترونية. وهدفت هذه المرحلة لتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات؛ ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لزملائهم وطلابهم ومدارسهم عن كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت.

أما هذه المرحلة الثالثة والأخيرة فتهدف لتوعية الطلاب والطالبات من خلال معارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات في كل من الرياض والدمام وجدة.