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إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف

تقدم تسهيلات في المراجعة لفئة معينة من المرضى

أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إحالات طبية.

 

وأوضح، مدير مستشفى عفيف، الأخصائي عايض العصيمي، أن هذا البرنامج يهدف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعض المراجعين والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الكلى وكبار السن.

 

وبين أنه تتاح للمستفيدين أحقية الدخول على الطبيب المعالج بأقسام العيادات الخارجية دون حجز مسبق، وكذلك عدم الحاجة إلى إحضار تحويل من المركز الصحية، عند رغبتهم في الإستفادة من خدمات المستشفى. 

 

وأضاف "العصيمي" أنه يمكن للراغبين الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى والحصول على البطاقة.

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إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
سبق

أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إحالات طبية.

 

وأوضح، مدير مستشفى عفيف، الأخصائي عايض العصيمي، أن هذا البرنامج يهدف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعض المراجعين والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الكلى وكبار السن.

 

وبين أنه تتاح للمستفيدين أحقية الدخول على الطبيب المعالج بأقسام العيادات الخارجية دون حجز مسبق، وكذلك عدم الحاجة إلى إحضار تحويل من المركز الصحية، عند رغبتهم في الإستفادة من خدمات المستشفى. 

 

وأضاف "العصيمي" أنه يمكن للراغبين الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى والحصول على البطاقة.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
05:33 PM
تقدم تسهيلات في المراجعة لفئة معينة من المرضى

إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف

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فهد الغبيوي - عفيف
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أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إحالات طبية.

 

وأوضح، مدير مستشفى عفيف، الأخصائي عايض العصيمي، أن هذا البرنامج يهدف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعض المراجعين والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الكلى وكبار السن.

 

وبين أنه تتاح للمستفيدين أحقية الدخول على الطبيب المعالج بأقسام العيادات الخارجية دون حجز مسبق، وكذلك عدم الحاجة إلى إحضار تحويل من المركز الصحية، عند رغبتهم في الإستفادة من خدمات المستشفى. 

 

وأضاف "العصيمي" أنه يمكن للراغبين الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة قسم حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفى والحصول على البطاقة.

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