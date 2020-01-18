إطلاق نار على مواطن من شخصَيْن ملثمَيْن بالقطيف

أثناء وجوده بسيارته.. ولم يتعرَّض لأي أذى

تعرَّض مواطن، يبلغ من العمر (54 عامًا)، لإطلاق نار من شخصَيْن ملثمَيْن في القطيف.



وتفصيلاً، صرّح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغًا عن تعرُّض مواطن، يبلغ من العمر (54 عامًا)، لإطلاق نار من شخصَين ملثمَين، أثناء وجوده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، ولم ينتج منه - ولله الحمد - تعرُّضه أو أي من المارة والموجودين بالموقع لأي أذى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثنتي عشرة طلقة نارية.



وقد تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها، وكشف هوية المتورطين فيها.

