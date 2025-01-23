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إعلامي يمني: الحوثيون يمهدون لهزيمتهم بـ "المخا" ويجب عدم فتح مطار صنعاء

أكد أنهم يستعدون لتسليم المدينة لأبنائها

كشف رئيس تحرير موقع "اليمن الآن"، الإخباري، حذيفة الأميري، أن الإعلام الحوثي بدأ يمهد اليوم لهروب ميليشياته وهزيمتهم في مدينة "المخاء"، بعد اقتراب أبطال الجيش والمقاومة والتحالف من المدينة.

وقال "الأميري" لـ"سبق": مع تقدم الجيش اليمني ورجال المقاومة في جبهة الساحل الغربي وتحديداً باتجاه مدينة المخاء وبتغطية جوية من قوات التحالف العربي بدأ اليوم في وسائل الإعلام الحوثي التمهيد للهروب والهزيمة بإعلانهم أن الحوثيون يستعدون لتسليم المدينة لأبنائها.

وأضاف: إعلان الحوثيين بتسليم المدينة لأصحابها وأبنائها هو بداية طريق الهزيمة من المخا وقد تكرر الإعلان الحوثي في عدة مواقع يمنية عند شعورهم بهزيمة قواتهم في محاولة لتغطية خبر هزيمتهم أمام أنصارهم.

وكشف "الأميري" أن قرب خسارة الانقلابيين لميناء المخاء وفقدان السيطرة على مضيق باب المندب جعلهم يطالبون في الأيام الماضية من قوات التحالف بالسماح لهم بفتح مطار صنعاء.

وطالب رئيس تحرير موقع  "اليمن الآن" قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية عدم الإلتفات للمطالبات بفتح "مطار صنعاء"، مؤكداً أن الهدف الذي يسعى الإنقلابيون من تحقيقه هو لجعله نافذة جديدة لتهريب السلاح وتهريب المجرمين لهم بعد اقتراب التحالف من السيطرة على باب المندب وميناء المخا والذي يعتبر الموقع الإستراتيجي الذي كان يتم خلاله تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وبصورة كبيرة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلامي يمني: الحوثيون يمهدون لهزيمتهم بـ "المخا" ويجب عدم فتح مطار صنعاء
سبق

كشف رئيس تحرير موقع "اليمن الآن"، الإخباري، حذيفة الأميري، أن الإعلام الحوثي بدأ يمهد اليوم لهروب ميليشياته وهزيمتهم في مدينة "المخاء"، بعد اقتراب أبطال الجيش والمقاومة والتحالف من المدينة.

وقال "الأميري" لـ"سبق": مع تقدم الجيش اليمني ورجال المقاومة في جبهة الساحل الغربي وتحديداً باتجاه مدينة المخاء وبتغطية جوية من قوات التحالف العربي بدأ اليوم في وسائل الإعلام الحوثي التمهيد للهروب والهزيمة بإعلانهم أن الحوثيون يستعدون لتسليم المدينة لأبنائها.

وأضاف: إعلان الحوثيين بتسليم المدينة لأصحابها وأبنائها هو بداية طريق الهزيمة من المخا وقد تكرر الإعلان الحوثي في عدة مواقع يمنية عند شعورهم بهزيمة قواتهم في محاولة لتغطية خبر هزيمتهم أمام أنصارهم.

وكشف "الأميري" أن قرب خسارة الانقلابيين لميناء المخاء وفقدان السيطرة على مضيق باب المندب جعلهم يطالبون في الأيام الماضية من قوات التحالف بالسماح لهم بفتح مطار صنعاء.

وطالب رئيس تحرير موقع  "اليمن الآن" قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية عدم الإلتفات للمطالبات بفتح "مطار صنعاء"، مؤكداً أن الهدف الذي يسعى الإنقلابيون من تحقيقه هو لجعله نافذة جديدة لتهريب السلاح وتهريب المجرمين لهم بعد اقتراب التحالف من السيطرة على باب المندب وميناء المخا والذي يعتبر الموقع الإستراتيجي الذي كان يتم خلاله تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وبصورة كبيرة .

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
08:17 PM
أكد أنهم يستعدون لتسليم المدينة لأبنائها

إعلامي يمني: الحوثيون يمهدون لهزيمتهم بـ "المخا" ويجب عدم فتح مطار صنعاء

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محمد الزامل - الرياض
16
38,864

كشف رئيس تحرير موقع "اليمن الآن"، الإخباري، حذيفة الأميري، أن الإعلام الحوثي بدأ يمهد اليوم لهروب ميليشياته وهزيمتهم في مدينة "المخاء"، بعد اقتراب أبطال الجيش والمقاومة والتحالف من المدينة.

وقال "الأميري" لـ"سبق": مع تقدم الجيش اليمني ورجال المقاومة في جبهة الساحل الغربي وتحديداً باتجاه مدينة المخاء وبتغطية جوية من قوات التحالف العربي بدأ اليوم في وسائل الإعلام الحوثي التمهيد للهروب والهزيمة بإعلانهم أن الحوثيون يستعدون لتسليم المدينة لأبنائها.

وأضاف: إعلان الحوثيين بتسليم المدينة لأصحابها وأبنائها هو بداية طريق الهزيمة من المخا وقد تكرر الإعلان الحوثي في عدة مواقع يمنية عند شعورهم بهزيمة قواتهم في محاولة لتغطية خبر هزيمتهم أمام أنصارهم.

وكشف "الأميري" أن قرب خسارة الانقلابيين لميناء المخاء وفقدان السيطرة على مضيق باب المندب جعلهم يطالبون في الأيام الماضية من قوات التحالف بالسماح لهم بفتح مطار صنعاء.

وطالب رئيس تحرير موقع  "اليمن الآن" قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية عدم الإلتفات للمطالبات بفتح "مطار صنعاء"، مؤكداً أن الهدف الذي يسعى الإنقلابيون من تحقيقه هو لجعله نافذة جديدة لتهريب السلاح وتهريب المجرمين لهم بعد اقتراب التحالف من السيطرة على باب المندب وميناء المخا والذي يعتبر الموقع الإستراتيجي الذي كان يتم خلاله تهريب الأسلحة إلى الحوثيين وبصورة كبيرة .

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