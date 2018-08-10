إعلام قطر الرسمي يدعم الإرهاب على رؤوس الأشهاد والقحطاني يقدم الدليل

قال: 94 مادة للعوامية وأوامر تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني؛ عن أن أكثر من 94 مادة إعلامية صدرت من إعلام تنظيم "الحمدين" في قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة، عمّا تصفه بالقمع والمذابح في العوامية.

ولفت إلى أن ذلك يؤكّد ما كشف عنه سابقاً، بأن تنظيم "الحمدين" يدعم الإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح، فهاهم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد.

وأكّد القحطاني؛ أن الأوامر من تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية لكل صحف إعلام الظل المملوك لهما، وكذلك صحفهما الرسمية، وأدرج القحطاني؛ صورة لصحيفة "الراية" القطرية، مشيراً إلى أنها ليست صحيفة "كيهان" إيرانية؛ بل صحيفة "الراية" القطرية الرسمية التابعة لتنظيم "الحمدين".

وتابع المستشار القحطاني؛ في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن تغطية تنظيم "الحمدين" للمسورة بالعوامية لا تسر أحداً من المحيط للخليج إلا القوات الإيرانية الموجودة بقطر رغم أنهم لا يقرؤون العربية.