النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

إعلام قطر الرسمي يدعم الإرهاب على رؤوس الأشهاد والقحطاني يقدم الدليل

قال: 94 مادة للعوامية وأوامر تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني؛ عن أن أكثر من 94 مادة إعلامية صدرت من إعلام تنظيم "الحمدين" في قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة، عمّا تصفه بالقمع والمذابح في العوامية.

ولفت إلى أن ذلك يؤكّد ما كشف عنه سابقاً، بأن تنظيم "الحمدين" يدعم الإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح، فهاهم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد.

وأكّد القحطاني؛ أن الأوامر من تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية لكل صحف إعلام الظل المملوك لهما، وكذلك صحفهما الرسمية، وأدرج القحطاني؛ صورة لصحيفة "الراية" القطرية، مشيراً إلى أنها ليست صحيفة "كيهان" إيرانية؛ بل صحيفة "الراية" القطرية الرسمية التابعة لتنظيم "الحمدين".

وتابع المستشار القحطاني؛ في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن تغطية تنظيم "الحمدين" للمسورة بالعوامية لا تسر أحداً من المحيط للخليج إلا القوات الإيرانية الموجودة بقطر رغم أنهم لا يقرؤون العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلام قطر الرسمي يدعم الإرهاب على رؤوس الأشهاد والقحطاني يقدم الدليل
سبق

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني؛ عن أن أكثر من 94 مادة إعلامية صدرت من إعلام تنظيم "الحمدين" في قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة، عمّا تصفه بالقمع والمذابح في العوامية.

ولفت إلى أن ذلك يؤكّد ما كشف عنه سابقاً، بأن تنظيم "الحمدين" يدعم الإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح، فهاهم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد.

وأكّد القحطاني؛ أن الأوامر من تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية لكل صحف إعلام الظل المملوك لهما، وكذلك صحفهما الرسمية، وأدرج القحطاني؛ صورة لصحيفة "الراية" القطرية، مشيراً إلى أنها ليست صحيفة "كيهان" إيرانية؛ بل صحيفة "الراية" القطرية الرسمية التابعة لتنظيم "الحمدين".

وتابع المستشار القحطاني؛ في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن تغطية تنظيم "الحمدين" للمسورة بالعوامية لا تسر أحداً من المحيط للخليج إلا القوات الإيرانية الموجودة بقطر رغم أنهم لا يقرؤون العربية.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
11:15 AM

إعلام قطر الرسمي يدعم الإرهاب على رؤوس الأشهاد والقحطاني يقدم الدليل

قال: 94 مادة للعوامية وأوامر تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية

A A A
بدر الجبل - تبوك
21
48,848

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني؛ عن أن أكثر من 94 مادة إعلامية صدرت من إعلام تنظيم "الحمدين" في قطر، وعلى رأسها قناة الجزيرة، عمّا تصفه بالقمع والمذابح في العوامية.

ولفت إلى أن ذلك يؤكّد ما كشف عنه سابقاً، بأن تنظيم "الحمدين" يدعم الإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح، فهاهم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد.

وأكّد القحطاني؛ أن الأوامر من تنظيم "الحمدين" صدرت بتمرير الأجندة الإيرانية لكل صحف إعلام الظل المملوك لهما، وكذلك صحفهما الرسمية، وأدرج القحطاني؛ صورة لصحيفة "الراية" القطرية، مشيراً إلى أنها ليست صحيفة "كيهان" إيرانية؛ بل صحيفة "الراية" القطرية الرسمية التابعة لتنظيم "الحمدين".

وتابع المستشار القحطاني؛ في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن تغطية تنظيم "الحمدين" للمسورة بالعوامية لا تسر أحداً من المحيط للخليج إلا القوات الإيرانية الموجودة بقطر رغم أنهم لا يقرؤون العربية.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,329
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,331
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة