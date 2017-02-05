إعلان سبب وفاة صحفي كشف فساد الحوثيين

مات مسمومًا ومختنقًا في صنعاء

كشفت فحوصات الطب الشرعي النهائية، الأحد، أن الصحفي اليمني، محمد عبده العبسي، مات "مسموماً ومختنقاً بغاز أول أكسيد الكربون في العاصمة صنعاء" في ديسمبر 2016.

وقال بيان لفريق المتابعة الخاص بقضية وفاة العبسي إن "مادة الكاربوكسي هيموغلوبين في الدم بنسبة تشبع 64 % والتي تعتبر قاتلة، وُجدت في العينات التي أُخذت من جثمانه ونقلت إلى الأردن لفحصها".

وكان العبسي – بحسب سكاي نيوز عربية- الذي توفي في 20 ديسمبر بظروف غامضة، قد نشر ملفا مثخنا بفساد الانقلابيين في صنعاء، ما أشار بأصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء قتله.

كما كان الراحل قد كشف في الملف تورط قيادات من الصف الأول للحوثيين بإدارة السوق السوداء في محافظات تقع تحت سيطرتهم، وذلك عبر بيع المشتقات النفطية والمواد الغذائية بأسعار مضاعفة خلال الحرب.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة العبسي، ولم تستبعد تعرضه لعملية اغتيال، حسب بيان أصدرته عقب الحادثة.

ودعت النقابة أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة بإجراء تشريح للجثة وإجراء تحقيق مستقل بعيدا عن تدخل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.