إغلاق شعب بجامعة تبوك يؤخر تخرج طلابها

المتضررون يطالبون بتدخل مدير الجامعة

تسبب إغلاق شعب بجامعة تبوك لاحتمالية تأخر تخرج طلابها من هم في السنة الأخيرة لفصل دراسي كامل، وفي الوقت الذي ذكرت فيه ـ جامعة تبوك ـ أن جداول الفصل الدراسي الثاني للطلاب متاحة عبر البوابة الإلكترونية، وبإمكان كل طالب وطالبة استعراض جدوله والتعديل عليه وأن الحذف والإضافة متاحة حتى نهاية يوم الخميس القادم، أكد عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة لـ"سبق"، أن الشعب مغلقة، الأمر الذي لا يمكنهم إضافة ما تبقى لهم من مواد، ما يترتب على ذلك زيادة فصل دراسي كامل.



وعبر هشتاق #نطالب_بفتح_شعب_جامعة_تبوك طالب عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة النظر في معاناتهم، والعمل على حلها قبل نهاية الفرصة المتاحة من الجامعة والتي وصفت بأنها غير مجدية بسبب إغلاق الشعب، مشيرين إلى أن المعاناة مستمرة مع كل فصل دراسي، الأمر الذي يتطلب تدخل مدير الجامعة والتوجيه بإعادة فتح الشعب، ليمكنهم تسجيل ما تبقى لهم من ساعات دراسية.

