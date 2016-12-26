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إغلاق مستودع بـ "قوز القنفذة" وحجز 90 ألف بيضة للتأكد من صلاحيتها

منقولة في شاحنة ليست مخصصة للنقل ومعرضة لأشعة الشمس

تمكنت بلدية القوز بمحافظة القنفذة من ضبط شاحنة صغيرة من نوع "دينا" تنقل بيضا في الصندوق الخلفي لها، قادمة من محافظة جدة إلى مركز القوز، ومعرضة لأشعة الشمس بعدد 250 كرتونا وبواقع تسعين ألف بيضة، مما يؤدي إلى تلف البيض وفساده.

 

كانت البداية عندما تم استيقاف شاحنة من نوع "دينا" ليست مخصصة لنقل البيض والمواد الغذائية، التي تحتاج في نقلها إلى درجة حرارة منخفضة، فقد تم نقلها في أجواء حارة ومعرضة إلى أشعة الشمس ما يؤدي إلى تلف البيض وفساده قبل توزيع الحمولة على المحلات التجارية، حيث كانت السيارة التي يقودها مقيم من الجنسية الباكستانية في طريقها إلى مركز القوز عبر الطريق الساحلي (جدة - جازان) وقادمة من محافظة جدة، وعند التأكد من الحمولة اتضح أنه بداخلها عدد 250 كرتون بيض وبواقع 3 آلاف طبق بيض.

 

تم تطبيق النظام بحق المقيم لنقله مواد غذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات الصحية، كما تم حجز البيض في المستودع القادمة إليه الحمولة وإغلاق المستودع، وأخذ عينات من البيض وإرساله إلى مختبر أمانة جدة للتأكد من صلاحية البيض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع.

 

وكانت بلدية القوز أكدت على سلامة المواطنين والمقيمين وخصصت رقماً لاستلام البلاغات على مدار 24 ساعة أو عبر الواتس آب على الرقم التالي: 0550222373 .

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إغلاق مستودع بـ "قوز القنفذة" وحجز 90 ألف بيضة للتأكد من صلاحيتها
سبق

تمكنت بلدية القوز بمحافظة القنفذة من ضبط شاحنة صغيرة من نوع "دينا" تنقل بيضا في الصندوق الخلفي لها، قادمة من محافظة جدة إلى مركز القوز، ومعرضة لأشعة الشمس بعدد 250 كرتونا وبواقع تسعين ألف بيضة، مما يؤدي إلى تلف البيض وفساده.

 

كانت البداية عندما تم استيقاف شاحنة من نوع "دينا" ليست مخصصة لنقل البيض والمواد الغذائية، التي تحتاج في نقلها إلى درجة حرارة منخفضة، فقد تم نقلها في أجواء حارة ومعرضة إلى أشعة الشمس ما يؤدي إلى تلف البيض وفساده قبل توزيع الحمولة على المحلات التجارية، حيث كانت السيارة التي يقودها مقيم من الجنسية الباكستانية في طريقها إلى مركز القوز عبر الطريق الساحلي (جدة - جازان) وقادمة من محافظة جدة، وعند التأكد من الحمولة اتضح أنه بداخلها عدد 250 كرتون بيض وبواقع 3 آلاف طبق بيض.

 

تم تطبيق النظام بحق المقيم لنقله مواد غذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات الصحية، كما تم حجز البيض في المستودع القادمة إليه الحمولة وإغلاق المستودع، وأخذ عينات من البيض وإرساله إلى مختبر أمانة جدة للتأكد من صلاحية البيض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع.

 

وكانت بلدية القوز أكدت على سلامة المواطنين والمقيمين وخصصت رقماً لاستلام البلاغات على مدار 24 ساعة أو عبر الواتس آب على الرقم التالي: 0550222373 .

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
06:08 PM
منقولة في شاحنة ليست مخصصة للنقل ومعرضة لأشعة الشمس

إغلاق مستودع بـ "قوز القنفذة" وحجز 90 ألف بيضة للتأكد من صلاحيتها

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ياسر العتيبي - القنفذة
0
529

تمكنت بلدية القوز بمحافظة القنفذة من ضبط شاحنة صغيرة من نوع "دينا" تنقل بيضا في الصندوق الخلفي لها، قادمة من محافظة جدة إلى مركز القوز، ومعرضة لأشعة الشمس بعدد 250 كرتونا وبواقع تسعين ألف بيضة، مما يؤدي إلى تلف البيض وفساده.

 

كانت البداية عندما تم استيقاف شاحنة من نوع "دينا" ليست مخصصة لنقل البيض والمواد الغذائية، التي تحتاج في نقلها إلى درجة حرارة منخفضة، فقد تم نقلها في أجواء حارة ومعرضة إلى أشعة الشمس ما يؤدي إلى تلف البيض وفساده قبل توزيع الحمولة على المحلات التجارية، حيث كانت السيارة التي يقودها مقيم من الجنسية الباكستانية في طريقها إلى مركز القوز عبر الطريق الساحلي (جدة - جازان) وقادمة من محافظة جدة، وعند التأكد من الحمولة اتضح أنه بداخلها عدد 250 كرتون بيض وبواقع 3 آلاف طبق بيض.

 

تم تطبيق النظام بحق المقيم لنقله مواد غذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات الصحية، كما تم حجز البيض في المستودع القادمة إليه الحمولة وإغلاق المستودع، وأخذ عينات من البيض وإرساله إلى مختبر أمانة جدة للتأكد من صلاحية البيض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع.

 

وكانت بلدية القوز أكدت على سلامة المواطنين والمقيمين وخصصت رقماً لاستلام البلاغات على مدار 24 ساعة أو عبر الواتس آب على الرقم التالي: 0550222373 .

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