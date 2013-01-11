إغلاق 14 مضخة بنزين غير مطابقة .. "ساسكو" ومحطات أخرى
"التجارة": استدعاء 3 من مُلاكها و2 من أصحاب المحال التجارية
أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، 14 مضخة بنزين لمحطة ساسكو، وعدداً من محطات الطرق الأخرى؛ لعدم مطابقتها المواصفات، وصادرت 348 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بسلوى والبطحاء.
وأكّدت الوزارة استدعاء ثلاثة من مُلاك محطات البنزين واثنين من أصحاب المحال التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية.
إغلاق 14 مضخة بنزين غير مطابقة .. "ساسكو" ومحطات أخرى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-09
أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، 14 مضخة بنزين لمحطة ساسكو، وعدداً من محطات الطرق الأخرى؛ لعدم مطابقتها المواصفات، وصادرت 348 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بسلوى والبطحاء.
وأكّدت الوزارة استدعاء ثلاثة من مُلاك محطات البنزين واثنين من أصحاب المحال التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
12:28 PM
"التجارة": استدعاء 3 من مُلاكها و2 من أصحاب المحال التجارية
إغلاق 14 مضخة بنزين غير مطابقة .. "ساسكو" ومحطات أخرى
أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، 14 مضخة بنزين لمحطة ساسكو، وعدداً من محطات الطرق الأخرى؛ لعدم مطابقتها المواصفات، وصادرت 348 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بسلوى والبطحاء.
وأكّدت الوزارة استدعاء ثلاثة من مُلاك محطات البنزين واثنين من أصحاب المحال التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية.