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إغلاق 3 مطاعم بأملج ومصادرة كميات من الأطعمة غير صالحة للاستهلاك

خلال جولة ميدانية مفاجئة للبلدية وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين

 أغلقت بلدية محافظة أملج اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، 3 مطاعم فيما تم إتلاف ومصادرة 9حبات دجاج و25 كيلو جرام خضار و25 كيلو جرام عجين دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

 

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن، وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية، مضيفاً إن إدارته تأكدت خلال الجولة من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية.

 

من جهته شدد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف البرقاني، على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل , من خلال الاتصال بالرقم 940 أو التواصل عبر حساب البلدية بتويتر @ummluj   وموقع البلدية الإلكتروني.

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إغلاق 3 مطاعم بأملج ومصادرة كميات من الأطعمة غير صالحة للاستهلاك
سبق

 أغلقت بلدية محافظة أملج اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، 3 مطاعم فيما تم إتلاف ومصادرة 9حبات دجاج و25 كيلو جرام خضار و25 كيلو جرام عجين دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

 

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن، وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية، مضيفاً إن إدارته تأكدت خلال الجولة من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية.

 

من جهته شدد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف البرقاني، على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل , من خلال الاتصال بالرقم 940 أو التواصل عبر حساب البلدية بتويتر @ummluj   وموقع البلدية الإلكتروني.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
خلال جولة ميدانية مفاجئة للبلدية وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين

إغلاق 3 مطاعم بأملج ومصادرة كميات من الأطعمة غير صالحة للاستهلاك

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بدر الجبل - تبوك
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 أغلقت بلدية محافظة أملج اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، 3 مطاعم فيما تم إتلاف ومصادرة 9حبات دجاج و25 كيلو جرام خضار و25 كيلو جرام عجين دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

 

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن، وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية، مضيفاً إن إدارته تأكدت خلال الجولة من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية.

 

من جهته شدد مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف البرقاني، على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل , من خلال الاتصال بالرقم 940 أو التواصل عبر حساب البلدية بتويتر @ummluj   وموقع البلدية الإلكتروني.

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