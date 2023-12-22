إغلاق مطعم شهير بجازان شهراً بعد حادثة تسمم

بأمر وزير الشؤون البلدية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية بإغلاق مطعم شهير وسط مدينة جازان لمدة شهر وذلك بعد حادثة تسمم حدثت في المطعم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها " سبق " أن إدارة صحة البيئة ببلدية جازان تلقت بلاغاً من مواطن أفاد بتسممه بعد تناوله وجبة من المطعم.

وبعد مباشرة الموقع وأخذ عينات تم تشكيل لجنة من قبل البلدية وهيئة الغذاء والدواء والجهات الأمنية وتم رفع المحضر لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أمر بإغلاق المطعم لمدة شهر.