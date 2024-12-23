إغلاق منافذ بيع في الباحة.. ومصادرة مواد معلبة وأغذية فاسدة

المجلي شكر المراقبين ووجّه بمضاعفة الجهود

صادرت أمانة الباحة ممثلة بإدارة صحة البيئة أخيرًا وضمن جهود مراقبي صحة البيئة في الأسواق والمواقع التابعة لخدمات الأمانة مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 780 كجم طازج من أصناف الدقيق واللحوم بأنواعها والألبان ومنتجاتها و1800 كجم مواد معلبة من اللحوم والحلويات والمعقمات والتوابل والأغذية الفاسدة وتم مصادرتها وإتلافها.

ونتج من الجولة إغلاق خمسة محال منها مطبخ ومخبزان وحلاق وسوبر ماركت، وذلك بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية وتداولها بطريقة غير صحية كما تم إنذار 17 محلاً وتغريم 8 محال.

وأهاب أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي بضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات سواء كانت مواد غذائية أو خلافه حتى تقوم الأمانة من خلال مراقبيها بأداء دورها الفعّال بالصورة المطلوبة والاتصال على رقم 940 لهذه البلاغات على مدار الساعة، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة صحة البيئة ومطالبهم بمضاعفة الجهود من خلال الجولات الميدانية على المحال التجارية عامة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.