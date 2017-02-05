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إقبال غير مسبوق على جائزة "سلطان بن سلمان" للقرآن للأطفال المعوقين

في دورتها الـ21.. استعداد وتحضير وآخر موعد لقبول الطلبات الخميس القادم

وجّهت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الدعوةَ لإدارات التعليم للبنين والبنات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات؛ للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجائزة والتي ستقام خلال الفترة من 20- 23/ 6/ 1438هـ في مدينة حائل؛ حيث شهدت الدعوة إقبالاً غير مسبوق للمنافسة على الجائزة.

 

واستكمالاً للإعداد للدورة المقبلة، عقدت اللجنة التحضيرية لأمانة الجائزة، مؤخراً، بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين، وتم خلالها مناقشة جدول المهام وما تم إنجازه على صعيد حشد المتسابقين، وتجهيز أماكن الضيافة والمنافسة والحفل الختامي، وأعمال اللجان الإدارية والفنية ومجموعة الإسكان والتنقلات والخدمات، ومجموعة العلاقات العامة والإعلام، ومجموعة العمل النسائية، ومجموعة الشؤون المالية.

 

وأشاد مساعد الأمين العام للجائزة، وليد المطيري، بالدعم المميز الذي يوليه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين راعى الجائزة، الأمير سلطان بن سلمان؛ حيث وجّه بمضاعفة قيمة الجوائز إلى نحو 600 ألف ريال، وتوسيع مستويات وفروع الجائزة؛ نظراً للإقبال المتزايد من الأطفال ومؤسسات الرعاية والتأهيل ومدارس التحفيظ، على المشاركة في هذا الملتقى المتفرد، الذي يستهدف ربط الأطفال المعوقين بالدين الحنيف والقرآن الكريم.

 

وأفاد "المطيري" بأنه تم استقبال أكثر من 100 طلب للمشاركة حتى الآن؛ مشيراً إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 12/ 5/ 1438هـ الموافق: 9/ 2/ 2017م؛ داعياً الجهات التي وصلتها الدعوة إلى سرعة تقديم طلبات ترشيح المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط ليتم استكمال كل الاستعدادات.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال غير مسبوق على جائزة "سلطان بن سلمان" للقرآن للأطفال المعوقين
سبق

وجّهت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الدعوةَ لإدارات التعليم للبنين والبنات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات؛ للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجائزة والتي ستقام خلال الفترة من 20- 23/ 6/ 1438هـ في مدينة حائل؛ حيث شهدت الدعوة إقبالاً غير مسبوق للمنافسة على الجائزة.

 

واستكمالاً للإعداد للدورة المقبلة، عقدت اللجنة التحضيرية لأمانة الجائزة، مؤخراً، بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين، وتم خلالها مناقشة جدول المهام وما تم إنجازه على صعيد حشد المتسابقين، وتجهيز أماكن الضيافة والمنافسة والحفل الختامي، وأعمال اللجان الإدارية والفنية ومجموعة الإسكان والتنقلات والخدمات، ومجموعة العلاقات العامة والإعلام، ومجموعة العمل النسائية، ومجموعة الشؤون المالية.

 

وأشاد مساعد الأمين العام للجائزة، وليد المطيري، بالدعم المميز الذي يوليه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين راعى الجائزة، الأمير سلطان بن سلمان؛ حيث وجّه بمضاعفة قيمة الجوائز إلى نحو 600 ألف ريال، وتوسيع مستويات وفروع الجائزة؛ نظراً للإقبال المتزايد من الأطفال ومؤسسات الرعاية والتأهيل ومدارس التحفيظ، على المشاركة في هذا الملتقى المتفرد، الذي يستهدف ربط الأطفال المعوقين بالدين الحنيف والقرآن الكريم.

 

وأفاد "المطيري" بأنه تم استقبال أكثر من 100 طلب للمشاركة حتى الآن؛ مشيراً إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 12/ 5/ 1438هـ الموافق: 9/ 2/ 2017م؛ داعياً الجهات التي وصلتها الدعوة إلى سرعة تقديم طلبات ترشيح المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط ليتم استكمال كل الاستعدادات.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:21 PM
في دورتها الـ21.. استعداد وتحضير وآخر موعد لقبول الطلبات الخميس القادم

إقبال غير مسبوق على جائزة "سلطان بن سلمان" للقرآن للأطفال المعوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الدعوةَ لإدارات التعليم للبنين والبنات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات؛ للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين للجائزة والتي ستقام خلال الفترة من 20- 23/ 6/ 1438هـ في مدينة حائل؛ حيث شهدت الدعوة إقبالاً غير مسبوق للمنافسة على الجائزة.

 

واستكمالاً للإعداد للدورة المقبلة، عقدت اللجنة التحضيرية لأمانة الجائزة، مؤخراً، بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين، وتم خلالها مناقشة جدول المهام وما تم إنجازه على صعيد حشد المتسابقين، وتجهيز أماكن الضيافة والمنافسة والحفل الختامي، وأعمال اللجان الإدارية والفنية ومجموعة الإسكان والتنقلات والخدمات، ومجموعة العلاقات العامة والإعلام، ومجموعة العمل النسائية، ومجموعة الشؤون المالية.

 

وأشاد مساعد الأمين العام للجائزة، وليد المطيري، بالدعم المميز الذي يوليه رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين راعى الجائزة، الأمير سلطان بن سلمان؛ حيث وجّه بمضاعفة قيمة الجوائز إلى نحو 600 ألف ريال، وتوسيع مستويات وفروع الجائزة؛ نظراً للإقبال المتزايد من الأطفال ومؤسسات الرعاية والتأهيل ومدارس التحفيظ، على المشاركة في هذا الملتقى المتفرد، الذي يستهدف ربط الأطفال المعوقين بالدين الحنيف والقرآن الكريم.

 

وأفاد "المطيري" بأنه تم استقبال أكثر من 100 طلب للمشاركة حتى الآن؛ مشيراً إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 12/ 5/ 1438هـ الموافق: 9/ 2/ 2017م؛ داعياً الجهات التي وصلتها الدعوة إلى سرعة تقديم طلبات ترشيح المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط ليتم استكمال كل الاستعدادات.

 

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