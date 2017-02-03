إقبال كبير على أرض الجنادرية برغم برودة الطقس

الهلال الأحمر يباشر 21 حالة

لم تمنع الأجواء الباردة التي شهدتها أرض الجنادرية في أول أيام افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، من توافد الزوار منذ الدقائق الأولى للافتتاح المسائي الأول، وربما قبل ذلك بقليل؛ تفادياً للازدحام على الطرق المؤدية لموقع المهرجان، يحدوهم في ذلك استعادة الحنين للماضي الأجمل، والشغف بالموروث والفلكلور، بالإضافة إلى وجود الكثير من محبي الحياة والتعرف على كل جديد؛ لا سيما بصحبة بعض أفراد العائلة.



ونشطت في هذه الأثناء -كحالها كل عام- أعمال الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والتي تَوَزّعت على عدة نقاط ومحطات تم اختيارها بعناية بناءً على ما تقتضيه ضرورة الرعاية الصحية الطارئة، ونشر تلك الثقافة بشكل صحيح لكل مستفسر لمرتادي المهرجان والعاملين فيه من منظمين وعارضين.



وباشرت الفِرَق الإسعافية للهيئة، إحدى وعشرين حالة إسعافية حتى إغلاق المهرجان أبوابه قبل منتصف ليلة الجمعة 7/ 5/ 1438هـ، وكانت الحالات كالتالي: حالة واحدة عبارة ارتفاع في سكر الدم، و3 حالات أزمات تنفسية، و17 حالة مرضية مختلفة تم نقل 5 حالات منها إلى أقرب منشأة طبية؛ أما باقي الحالات فقد تمت مباشرتها في الموقع بناء على موافقة ذوي الحالات المذكورة، وتقدير مشرف الفرقة الإسعافية.

