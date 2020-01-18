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إقلاع فتاتين عن التدخين.. وخبيرة أسرية: وعي العائلة يحد من الظاهرة

جهود كبيرة لمكافحة الظاهرة التي تستهدف مربية الأجيال

شددت خبيرة الاستشارات الأسرية والعلاقات الزوجية بمركز عين اليقين للاستشارات الأسرية، "الدكتورة زهرة المعبّي"، على أهمية أن تعي الأسرة خطورة التدخين والمخدرات على أبنائنا وفتياتنا، وأهمية دور المجتمع للحدّ من ظاهرة انتشار التدخين بين الفتيات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عضوات القسم النسائي بجمعية كفى بجدة، الذي ضم 20 عضوة، وشهد إقلاع فتاتين عن التدخين؛ حيث تحدثتا عن مدى استفادتهم من برنامج العيادة الذي يتضمن العلاج بجهاز الملامس الفضي والعلاج النفسي والاجتماعي بالتواصل المستمر مع أخصائية العيادة.

 

من جهتها؛ أكدت مديرة القسم النسائي "سلوى حسن سروجي"، أن الاجتماع جاء لمدّ جسور التواصل واطلاع العضوات على أبرز التطورات والإنجازات، ومدى دور الجمعية الفعال في خدمة المجتمع وحماية أبنائنا وبناتنا من آفتَي التدخين والمخدرات.

 

وأفادت بأن القسم النسائي جاء للحد من انتشار التدخين بين النساء، ويبذل فريق كفى جهودًا جبارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف مربية الأجيال.

 

وجرى خلال الاجتماع عرض فيلم مرئي لمنجزات العام الماضي، وما وصلت إليه "كفى" من تطورات، كما اطلعت العضوات على نتاج برنامج العيادة الثابتة بالقسم النسائي.

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إقلاع فتاتين عن التدخين.. وخبيرة أسرية: وعي العائلة يحد من الظاهرة
سبق

شددت خبيرة الاستشارات الأسرية والعلاقات الزوجية بمركز عين اليقين للاستشارات الأسرية، "الدكتورة زهرة المعبّي"، على أهمية أن تعي الأسرة خطورة التدخين والمخدرات على أبنائنا وفتياتنا، وأهمية دور المجتمع للحدّ من ظاهرة انتشار التدخين بين الفتيات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عضوات القسم النسائي بجمعية كفى بجدة، الذي ضم 20 عضوة، وشهد إقلاع فتاتين عن التدخين؛ حيث تحدثتا عن مدى استفادتهم من برنامج العيادة الذي يتضمن العلاج بجهاز الملامس الفضي والعلاج النفسي والاجتماعي بالتواصل المستمر مع أخصائية العيادة.

 

من جهتها؛ أكدت مديرة القسم النسائي "سلوى حسن سروجي"، أن الاجتماع جاء لمدّ جسور التواصل واطلاع العضوات على أبرز التطورات والإنجازات، ومدى دور الجمعية الفعال في خدمة المجتمع وحماية أبنائنا وبناتنا من آفتَي التدخين والمخدرات.

 

وأفادت بأن القسم النسائي جاء للحد من انتشار التدخين بين النساء، ويبذل فريق كفى جهودًا جبارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف مربية الأجيال.

 

وجرى خلال الاجتماع عرض فيلم مرئي لمنجزات العام الماضي، وما وصلت إليه "كفى" من تطورات، كما اطلعت العضوات على نتاج برنامج العيادة الثابتة بالقسم النسائي.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
05:09 PM
جهود كبيرة لمكافحة الظاهرة التي تستهدف مربية الأجيال

إقلاع فتاتين عن التدخين.. وخبيرة أسرية: وعي العائلة يحد من الظاهرة

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ياسر العتيبي - جدة
0
1,537

شددت خبيرة الاستشارات الأسرية والعلاقات الزوجية بمركز عين اليقين للاستشارات الأسرية، "الدكتورة زهرة المعبّي"، على أهمية أن تعي الأسرة خطورة التدخين والمخدرات على أبنائنا وفتياتنا، وأهمية دور المجتمع للحدّ من ظاهرة انتشار التدخين بين الفتيات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عضوات القسم النسائي بجمعية كفى بجدة، الذي ضم 20 عضوة، وشهد إقلاع فتاتين عن التدخين؛ حيث تحدثتا عن مدى استفادتهم من برنامج العيادة الذي يتضمن العلاج بجهاز الملامس الفضي والعلاج النفسي والاجتماعي بالتواصل المستمر مع أخصائية العيادة.

 

من جهتها؛ أكدت مديرة القسم النسائي "سلوى حسن سروجي"، أن الاجتماع جاء لمدّ جسور التواصل واطلاع العضوات على أبرز التطورات والإنجازات، ومدى دور الجمعية الفعال في خدمة المجتمع وحماية أبنائنا وبناتنا من آفتَي التدخين والمخدرات.

 

وأفادت بأن القسم النسائي جاء للحد من انتشار التدخين بين النساء، ويبذل فريق كفى جهودًا جبارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تستهدف مربية الأجيال.

 

وجرى خلال الاجتماع عرض فيلم مرئي لمنجزات العام الماضي، وما وصلت إليه "كفى" من تطورات، كما اطلعت العضوات على نتاج برنامج العيادة الثابتة بالقسم النسائي.

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