"إل جي 6" سيزوَّد بلوح زجاجي خلفي وتقنية الشحن اللاسلكي

يًتوقع أن تكشف عنه أواخر شهر فبراير المقبل

كشفت تقارير صحفية عديدة عن مجموعة من التسريبات الخاصّة بالمواصفات والتقنيات المتوقعة في هاتف شركة "إل جي" الكورية الجنوبية المرتقب "جي 6".

وأشارت تلك التقارير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تجهّز هاتفها بمجموعة من التقنيات الثورية، التي تضمن له المنافسة في سوق الهواتف الذكية الأبرز.

ومن المتوقع أن تدعم "إل جي" هاتفها الجديدة بوجود لوح زجاجي في الجهة الخلفية من الهاتف، علاوة على اللوح الزجاجي الذي سيدعم الجهة الأمامية؛ ما سيجعله أكثر صلابةً وقدرةً على التحمُّل، بدلاً من الهيكل البلاستيكي فقط الذي كانت تدعم به النسخ السابقة.

كما ستدعم الشركة أيضاً "جي 6" بتقنية الشحن اللاسلكي، إضافة إلى تصميمه للمرة الأولى الهاتف ليكون مقاوماً للماء بتقنية "آي بي 68" ذات القدرات الكبيرة على تحمُّل الانغمار الكامل في المياه.

من المتوقع أن تكشف "إل جي" رسمياً عن هاتفها المرتقب في المؤتمر العالمي للجوّال في أواخر شهر فبراير المقبل، ولكن قد تفاجئ الجميع وتكشف عنه في مؤتمرها السنوي بمعرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية "سي إي إس 2017" في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.