إنذار على يد "محضر" للاعب مصري برد الأموال التي تقاضاها

طلب رئيس نادى الزمالك المصري مرتضى منصور، من الشؤون القانونية بالنادي أن تنذر صانع ألعاب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على يد محضر من أجل إعادة الأموال التي تقاضاها.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب متغيب عن التدريبات منذ شهر، قائلا:"أنا مش فى طابونة ولا أنا ممدوح عباس، أنا اسمي مرتضى منصور، وأبلغت الشؤون القانونية بإنذار اللاعب على يد محضر ليعيد الأموال التي تقاضاها.