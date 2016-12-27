إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. "سعود بن عبدالرحمن" يتبرع بـ 5 ملايين ريال

بعد أن وجَّه - حفظه الله - بحملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية لإغاثة الشعب السوري، أعلن الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تبرُّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال.



ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال.

