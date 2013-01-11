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"إنفانتينو" لـ"عزت": فيفا يدعم خطوات اتحاد القدم السعودي التطويرية

بعد لقائهما على هامش حفل جوائز اتحاد القدم الدولي

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت" قبل قليل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية؛ بـ"جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في زيارة يقوم بها رئيس الاتحاد السعودي إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة من رئيس الفيفا للاجتماع والتباحث وحضور حفل تكريم أفضل لاعبي العالم.

وقدم "جياني إنفانتينو" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً مزيداً من التقدم والاستمرارية لاتحاد كرة القدم السعودي، ومشدداً على دعم ومؤازرة الفيفا للاتحاد السعودي ولخطواته التطويرية الجديدة؛ حيث عرض رئيس الاتحاد السعودي البرامج والمبادرات التطويرية الجديدة التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الفيفا على الدعوة وحفاوة الاستقبال وعلى التهنئة والاهتمام بدعم ومؤازرة الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم -بعد توفيق الله- في تطوير كرة القدم بالمملكة وتقدمها وازدهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات محبيها وأماني جمهورها العريض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إنفانتينو" لـ"عزت": فيفا يدعم خطوات اتحاد القدم السعودي التطويرية
سبق

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت" قبل قليل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية؛ بـ"جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في زيارة يقوم بها رئيس الاتحاد السعودي إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة من رئيس الفيفا للاجتماع والتباحث وحضور حفل تكريم أفضل لاعبي العالم.

وقدم "جياني إنفانتينو" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً مزيداً من التقدم والاستمرارية لاتحاد كرة القدم السعودي، ومشدداً على دعم ومؤازرة الفيفا للاتحاد السعودي ولخطواته التطويرية الجديدة؛ حيث عرض رئيس الاتحاد السعودي البرامج والمبادرات التطويرية الجديدة التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الفيفا على الدعوة وحفاوة الاستقبال وعلى التهنئة والاهتمام بدعم ومؤازرة الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم -بعد توفيق الله- في تطوير كرة القدم بالمملكة وتقدمها وازدهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات محبيها وأماني جمهورها العريض.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:44 PM
بعد لقائهما على هامش حفل جوائز اتحاد القدم الدولي

"إنفانتينو" لـ"عزت": فيفا يدعم خطوات اتحاد القدم السعودي التطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت" قبل قليل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية؛ بـ"جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في زيارة يقوم بها رئيس الاتحاد السعودي إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوة من رئيس الفيفا للاجتماع والتباحث وحضور حفل تكريم أفضل لاعبي العالم.

وقدم "جياني إنفانتينو" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً مزيداً من التقدم والاستمرارية لاتحاد كرة القدم السعودي، ومشدداً على دعم ومؤازرة الفيفا للاتحاد السعودي ولخطواته التطويرية الجديدة؛ حيث عرض رئيس الاتحاد السعودي البرامج والمبادرات التطويرية الجديدة التي سينفذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الفيفا على الدعوة وحفاوة الاستقبال وعلى التهنئة والاهتمام بدعم ومؤازرة الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم -بعد توفيق الله- في تطوير كرة القدم بالمملكة وتقدمها وازدهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات محبيها وأماني جمهورها العريض.

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