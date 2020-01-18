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إنقاذ حياة سيدتَيْن تعانيان حملاً خارج الرحم في مستشفى الدوادمي

إحداهما حالة نادرة عالميًّا.. والأخرى كانت في حالة خطرة

أنقذ فريق طبي من قسم النساء والولادة بمستشفى الدوادمي العام حياة سيدتَيْن، كلتاهما كانت تعاني حملاً خارج الرحم، إحداهما بتوأم في كيس واحد، والأخرى انفجر حملها قبل وصولها؛ وكانت في حالة خطرة؛ وخضعتا لعمليات جراحية معقدة، تكللت بالنجاح.
 
 وأوضح استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور آدم إسحاق، أن الحالة الأولى كانت لسيدة في العقد الثالث، استقبلها قسم الطوارئ بعد تحويلها من أحد المستشفيات المجاورة، وشُخّصت حالتها بحمل خارج الرحم بتوأم، ونزيف، وهي حالة نادرة الحدوث؛ وخضعت السيدة لعملية جراحية ناجحة.
 
 وأضاف بأن الحالة الثانية كانت لسيدة أخرى سعودية، وصلت لطوارئ المستشفى بتحويل من مستشفى مجاور وهي تعاني حملاً خارج الرحم منفجرًا، وكانت في حالة خطرة؛ وأُجريت لها عملية إنقاذ عاجلة، تكللت بالنجاح بعد توفيق الله.
 
 وبيّن استشاري أمراض النساء والولادة أن حدوث مثل هذه الحالات يُعتبر نادرًا على مستوى العالم، وخصوصًا التوأم خارج الرحم في كيس واحد، وأن مثل هذه الحالات قد يصاحبها بشكل عام مضاعفات، قد تكون خطيرة.
 
 وقدم مدير مستشفى الدوادمي، الدكتور نايف ذياب العتيبي، شكره للفريق الطبي الذي أجرى العمليتين، ونجح في التعامل السليم معهما، وهنًّأ المريضتَيْن بالسلامة والشفاء. 
 

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إنقاذ حياة سيدتَيْن تعانيان حملاً خارج الرحم في مستشفى الدوادمي
سبق

أنقذ فريق طبي من قسم النساء والولادة بمستشفى الدوادمي العام حياة سيدتَيْن، كلتاهما كانت تعاني حملاً خارج الرحم، إحداهما بتوأم في كيس واحد، والأخرى انفجر حملها قبل وصولها؛ وكانت في حالة خطرة؛ وخضعتا لعمليات جراحية معقدة، تكللت بالنجاح.
 
 وأوضح استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور آدم إسحاق، أن الحالة الأولى كانت لسيدة في العقد الثالث، استقبلها قسم الطوارئ بعد تحويلها من أحد المستشفيات المجاورة، وشُخّصت حالتها بحمل خارج الرحم بتوأم، ونزيف، وهي حالة نادرة الحدوث؛ وخضعت السيدة لعملية جراحية ناجحة.
 
 وأضاف بأن الحالة الثانية كانت لسيدة أخرى سعودية، وصلت لطوارئ المستشفى بتحويل من مستشفى مجاور وهي تعاني حملاً خارج الرحم منفجرًا، وكانت في حالة خطرة؛ وأُجريت لها عملية إنقاذ عاجلة، تكللت بالنجاح بعد توفيق الله.
 
 وبيّن استشاري أمراض النساء والولادة أن حدوث مثل هذه الحالات يُعتبر نادرًا على مستوى العالم، وخصوصًا التوأم خارج الرحم في كيس واحد، وأن مثل هذه الحالات قد يصاحبها بشكل عام مضاعفات، قد تكون خطيرة.
 
 وقدم مدير مستشفى الدوادمي، الدكتور نايف ذياب العتيبي، شكره للفريق الطبي الذي أجرى العمليتين، ونجح في التعامل السليم معهما، وهنًّأ المريضتَيْن بالسلامة والشفاء. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:07 PM
إحداهما حالة نادرة عالميًّا.. والأخرى كانت في حالة خطرة

إنقاذ حياة سيدتَيْن تعانيان حملاً خارج الرحم في مستشفى الدوادمي

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فهد الغبيوي - الدوادمي
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35,974

أنقذ فريق طبي من قسم النساء والولادة بمستشفى الدوادمي العام حياة سيدتَيْن، كلتاهما كانت تعاني حملاً خارج الرحم، إحداهما بتوأم في كيس واحد، والأخرى انفجر حملها قبل وصولها؛ وكانت في حالة خطرة؛ وخضعتا لعمليات جراحية معقدة، تكللت بالنجاح.
 
 وأوضح استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور آدم إسحاق، أن الحالة الأولى كانت لسيدة في العقد الثالث، استقبلها قسم الطوارئ بعد تحويلها من أحد المستشفيات المجاورة، وشُخّصت حالتها بحمل خارج الرحم بتوأم، ونزيف، وهي حالة نادرة الحدوث؛ وخضعت السيدة لعملية جراحية ناجحة.
 
 وأضاف بأن الحالة الثانية كانت لسيدة أخرى سعودية، وصلت لطوارئ المستشفى بتحويل من مستشفى مجاور وهي تعاني حملاً خارج الرحم منفجرًا، وكانت في حالة خطرة؛ وأُجريت لها عملية إنقاذ عاجلة، تكللت بالنجاح بعد توفيق الله.
 
 وبيّن استشاري أمراض النساء والولادة أن حدوث مثل هذه الحالات يُعتبر نادرًا على مستوى العالم، وخصوصًا التوأم خارج الرحم في كيس واحد، وأن مثل هذه الحالات قد يصاحبها بشكل عام مضاعفات، قد تكون خطيرة.
 
 وقدم مدير مستشفى الدوادمي، الدكتور نايف ذياب العتيبي، شكره للفريق الطبي الذي أجرى العمليتين، ونجح في التعامل السليم معهما، وهنًّأ المريضتَيْن بالسلامة والشفاء. 
 

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