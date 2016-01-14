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إيداع 434 مليون ريال لمستفيدي الضمان ببرنامج المساعدات المقطوعة

تُمثل المبالغ المخصصة لشهر ربيع الآخر ويستفيد بها 28 ألفاً بقوائم الانتظار

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج، بلغت 434.4 مليون ريال، تُمثل استحقاق شهر ربيع الآخر الحالي.

 

وبيّن "الصبحي" أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي، بلغ 28.3 ألف حالة، تُمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق عليها بالصرف.

 

وأكد أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يُعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي، هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة؛ سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم؛ وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية؛ بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد.

 

وبيّن وكيل الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

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إيداع 434 مليون ريال لمستفيدي الضمان ببرنامج المساعدات المقطوعة
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج، بلغت 434.4 مليون ريال، تُمثل استحقاق شهر ربيع الآخر الحالي.

 

وبيّن "الصبحي" أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي، بلغ 28.3 ألف حالة، تُمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق عليها بالصرف.

 

وأكد أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يُعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي، هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة؛ سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم؛ وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية؛ بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد.

 

وبيّن وكيل الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
02:51 PM
تُمثل المبالغ المخصصة لشهر ربيع الآخر ويستفيد بها 28 ألفاً بقوائم الانتظار

إيداع 434 مليون ريال لمستفيدي الضمان ببرنامج المساعدات المقطوعة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
55
95,900

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج، بلغت 434.4 مليون ريال، تُمثل استحقاق شهر ربيع الآخر الحالي.

 

وبيّن "الصبحي" أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي، بلغ 28.3 ألف حالة، تُمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق عليها بالصرف.

 

وأكد أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يُعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي، هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة؛ سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم؛ وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية؛ بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد.

 

وبيّن وكيل الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

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