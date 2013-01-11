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إيران تتحدى الجميع.. قررت تطوير الصواريخ بعيدة المدى

برلمان طهران يصادق على زيادة الإنفاق العسكري

قرر البرلمان الإيراني اليوم زيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي.

 

وصوت 173 نائباً  في البرلمان لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية.. بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية للشؤون العسكرية.

 

ووفا لـ"سكاي نيوز" فإن إقرار الخطة يهدف إلى توجيه رسائل إلى الداخل الإيراني مفادها أن نظامها مستمر بمعاداة الغرب وتحديه، وذلك بعد أن اهتزت صورة الممانع عقب توقيع الاتفاق النووي الذي انصاعت طهران بموجبه للدول الكبرى.

 

الجدير بالذكر أن طهران نفذت مرارًا تجارب صاروخية لا تتماشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران، ورغم ذلك فإن الدول الغربية اكتفت برد فعل خجول، شجع حتماً نظام الولي الفقيه على اتخاذ خطوات إضافية، كان آخرها قرار البرلمان.

 

ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية، مصممة لحمل رؤوس نووية.

 

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إيران تتحدى الجميع.. قررت تطوير الصواريخ بعيدة المدى
سبق

قرر البرلمان الإيراني اليوم زيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي.

 

وصوت 173 نائباً  في البرلمان لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية.. بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية للشؤون العسكرية.

 

ووفا لـ"سكاي نيوز" فإن إقرار الخطة يهدف إلى توجيه رسائل إلى الداخل الإيراني مفادها أن نظامها مستمر بمعاداة الغرب وتحديه، وذلك بعد أن اهتزت صورة الممانع عقب توقيع الاتفاق النووي الذي انصاعت طهران بموجبه للدول الكبرى.

 

الجدير بالذكر أن طهران نفذت مرارًا تجارب صاروخية لا تتماشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران، ورغم ذلك فإن الدول الغربية اكتفت برد فعل خجول، شجع حتماً نظام الولي الفقيه على اتخاذ خطوات إضافية، كان آخرها قرار البرلمان.

 

ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية، مصممة لحمل رؤوس نووية.

 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
07:42 PM
برلمان طهران يصادق على زيادة الإنفاق العسكري

إيران تتحدى الجميع.. قررت تطوير الصواريخ بعيدة المدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر البرلمان الإيراني اليوم زيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ بعيدة المدى، وذلك في إطار محاولات طهران المستمرة للعب دور النظام الذي يتحدى الدول الغربية والاتفاق النووي.

 

وصوت 173 نائباً  في البرلمان لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية.. بتخصيص نسبة 5% على الأقل من موازنتها السنوية للشؤون العسكرية.

 

ووفا لـ"سكاي نيوز" فإن إقرار الخطة يهدف إلى توجيه رسائل إلى الداخل الإيراني مفادها أن نظامها مستمر بمعاداة الغرب وتحديه، وذلك بعد أن اهتزت صورة الممانع عقب توقيع الاتفاق النووي الذي انصاعت طهران بموجبه للدول الكبرى.

 

الجدير بالذكر أن طهران نفذت مرارًا تجارب صاروخية لا تتماشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران، ورغم ذلك فإن الدول الغربية اكتفت برد فعل خجول، شجع حتماً نظام الولي الفقيه على اتخاذ خطوات إضافية، كان آخرها قرار البرلمان.

 

ويدعو قرار الأمم المتحدة الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية، مصممة لحمل رؤوس نووية.

 

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