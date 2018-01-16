إيران تحجب موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"

بعدما وصلت للقارئ الفارسي وكشفت المفاهيم الخاطئة عن المملكة

ذكرت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن وزارة الاتصالات الإيرانية، قامت بحجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة بحسب مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات الإيرانية، أن الحجب كان بطلب من وزارة الثقافة الإيرانية.

وكان "ناطق نوري" المتحدث باسم مجلس الخبراء الإيراني رئيس لجنة التفتيش في مكتب مرشد الثورة قد حذر في وقت سابق من المواقع السعودية الناطقة بالفارسية خصوصا “واس فارسي” و “الإخبارية فارسي” بعدما استطاعت هذه المواقع الوصول للقارئ الفارسي الذي احتكره الإعلام الفارسي لسنين طويلة.

وقد صححت "واس فارسي" الكثير من المغالطات تجاه المملكة، وحسنت الصورة السلبية التي شوهها إعلام النظام الإيراني.