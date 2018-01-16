إيران تُواصل عزل شعبها عن العالم.. حجبت 14 ألف موقع وحساب منها "واس "

الوكالة السعودية كانت قد دشّنت موقعاً جديداً تَضَمّن 6 لغات من بينها اللغة الفارسية

حجبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، يوم أمس السبت، موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"؛ بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الاتصالات الإيرانية، أن "وزارة الثقافة المعنية بالنظر في شؤون الإعلام، طلبت من وزارة الاتصالات حجْب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية".

وأكد مراسل "إرم نيوز" في إيران عدم تمكنه من تصفح موقع وكالة الأنباء السعودية دون استخدام برامجِ تجاوُزِ الحجب "VPN" التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة منذ عام 2009 في تجاوز حجب المواقع الإلكترونية.

وأعلن المدعي العام الإيراني أحمد علي منتظري الذي يترأس لجنة الرقابة على الإنترنت -مؤخراً- حجب وإغلاق 14 ألف موقع وحساب على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وفي يناير الماضي كانت السعودية قد دشّنت موقعاً إلكترونياً جديداً لوكالة أنباء "واس" تَضَمّن 6 لغات من بينها اللغة الفارسية.