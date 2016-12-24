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إيران .. حكمٌ على أحد أبرز أئمة السُّنة بالسجن والنفي في شكوى كيدية

أحد أقاربه: تمّ اقتياده من قِبل عناصر القمع إلى السجن بشكل مُذل

حكمت محكمة إيرانية على عالم الدين السني وأحد أئمة الجمعة رضا عبدي؛ بالحبس 6 أشهر والنفي سنتين.

 

وبحسب موقع المعارضة الإيراني، مَثَلَ المُلا رضا عبدي؛ الذي سبق أن تولى إدارة مدرسة صلاح الدين الأيوبي للعلوم الدينية في مدينة أروميه، وكان إمام الجمعة لجامع القدس في بلدة إسلام أباد، أمام المحكمة بناءً على شكوى كيدية لممثل ولي الفقيه ومخابرات النظام، وحكمت عليه بالحبس والنفي.

 

وتسلّم أحد أقرباء عالم الدين الحكم، وتمّ اقتياده من قِبل عناصر القمع إلى السجن فوراً بشكلٍ مُذل - بحسب أقاربه -.

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إيران .. حكمٌ على أحد أبرز أئمة السُّنة بالسجن والنفي في شكوى كيدية
سبق

حكمت محكمة إيرانية على عالم الدين السني وأحد أئمة الجمعة رضا عبدي؛ بالحبس 6 أشهر والنفي سنتين.

 

وبحسب موقع المعارضة الإيراني، مَثَلَ المُلا رضا عبدي؛ الذي سبق أن تولى إدارة مدرسة صلاح الدين الأيوبي للعلوم الدينية في مدينة أروميه، وكان إمام الجمعة لجامع القدس في بلدة إسلام أباد، أمام المحكمة بناءً على شكوى كيدية لممثل ولي الفقيه ومخابرات النظام، وحكمت عليه بالحبس والنفي.

 

وتسلّم أحد أقرباء عالم الدين الحكم، وتمّ اقتياده من قِبل عناصر القمع إلى السجن فوراً بشكلٍ مُذل - بحسب أقاربه -.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:59 AM
أحد أقاربه: تمّ اقتياده من قِبل عناصر القمع إلى السجن بشكل مُذل

إيران .. حكمٌ على أحد أبرز أئمة السُّنة بالسجن والنفي في شكوى كيدية

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بندر الدوشي - واشنطن
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حكمت محكمة إيرانية على عالم الدين السني وأحد أئمة الجمعة رضا عبدي؛ بالحبس 6 أشهر والنفي سنتين.

 

وبحسب موقع المعارضة الإيراني، مَثَلَ المُلا رضا عبدي؛ الذي سبق أن تولى إدارة مدرسة صلاح الدين الأيوبي للعلوم الدينية في مدينة أروميه، وكان إمام الجمعة لجامع القدس في بلدة إسلام أباد، أمام المحكمة بناءً على شكوى كيدية لممثل ولي الفقيه ومخابرات النظام، وحكمت عليه بالحبس والنفي.

 

وتسلّم أحد أقرباء عالم الدين الحكم، وتمّ اقتياده من قِبل عناصر القمع إلى السجن فوراً بشكلٍ مُذل - بحسب أقاربه -.

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