"إيطالي 511" يخترق موقع وحسابات التواصل لـ"تعليم المخواة"

الإدارة تحاول استعادتها وتحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة "الهاكر"

قام هاكر مجهول، اليوم، باختراق الموقع الرسمي لتعليم محافظة المخواة بمنطقة الباحة، وحسابات مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر وسناب شات، ولم يوجه أي رسائل يهدف إلى إيصالها.

وعن أسباب الاختراق، ذكر "االهاكر" أن هذا اليوم يصادف يوم ميلاده ويريد أن يحتفل به مذيلاً رسالته باسم "إيطالي 511".

وأكدت إدارة التعليم استمرار محاولاتها لاستعادة الحسابات المخترقة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الهاكر من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم المخواه" ناصر العُمري، لـ"سبق": "تعرضت مواقع وحسابات إدارة التعليم بمحافظة المخواة بتويتر والسناب شات وموقع الإدارة الرسمي للاختراق اليوم، حيث ترك المخترق رسالة ذيلها باسم "إيطالي 511".

وأكد "العُمري" أنه تجري حالياً محاولة لاستعادة الحسابات، مبيناً أن الإدارة ستلاحق المتسبب وفق الإجراءات القانونية نظاماً.