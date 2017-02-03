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إيقاف إمام مسجد عن الخطابة بسبب "الحضري"

بعد تألقه بأمم أفريقيا.. تحدث الخطيب عنه بوصفه قدوة

بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا بالجابون، تسبب "عصام الحضري"، حارس مرمى المنتخب المصري؛ في وقف خطيب جمعة عن الخطابة، بعد حديثه عن اللاعب كقدوة للشباب.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أحال "الدكتور إبراهيم جمعة" مدير أوقاف مدينة السويس المصرية "محمد عزت" إمام مسجد التوبة، للتحقيق، اليوم الجمعة، وذلك لحديثه عن "عصام الحضري" حارس مرمى المنتخب، وهو ما رآه مدير الأوقاف خروجًا عن موضوع الخطبة التى حددتها الأوقاف.

ونقلت الصحيفة عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس "أيمن مهران"؛ أن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان: "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف"، وأن مشايخ السويس التزموا بها، بينما تطرق الشيخ "محمد عزت" إمام مسجد التوبة للحديث عن "عصام الحضرى"، واعتبره الشيخ رمزًا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتبعوا الأسباب لتحقيق أهدافهم فى الحياة.

وقد تمت إحالة إمام المسجد إلى التحقيق، وإلغاء ترخيص الخطابة كعقوبة له؛ مما يحرمه من صعود المنبر.

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إيقاف إمام مسجد عن الخطابة بسبب "الحضري"
سبق

بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا بالجابون، تسبب "عصام الحضري"، حارس مرمى المنتخب المصري؛ في وقف خطيب جمعة عن الخطابة، بعد حديثه عن اللاعب كقدوة للشباب.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أحال "الدكتور إبراهيم جمعة" مدير أوقاف مدينة السويس المصرية "محمد عزت" إمام مسجد التوبة، للتحقيق، اليوم الجمعة، وذلك لحديثه عن "عصام الحضري" حارس مرمى المنتخب، وهو ما رآه مدير الأوقاف خروجًا عن موضوع الخطبة التى حددتها الأوقاف.

ونقلت الصحيفة عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس "أيمن مهران"؛ أن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان: "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف"، وأن مشايخ السويس التزموا بها، بينما تطرق الشيخ "محمد عزت" إمام مسجد التوبة للحديث عن "عصام الحضرى"، واعتبره الشيخ رمزًا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتبعوا الأسباب لتحقيق أهدافهم فى الحياة.

وقد تمت إحالة إمام المسجد إلى التحقيق، وإلغاء ترخيص الخطابة كعقوبة له؛ مما يحرمه من صعود المنبر.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:34 PM
بعد تألقه بأمم أفريقيا.. تحدث الخطيب عنه بوصفه قدوة

إيقاف إمام مسجد عن الخطابة بسبب "الحضري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,638

بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا بالجابون، تسبب "عصام الحضري"، حارس مرمى المنتخب المصري؛ في وقف خطيب جمعة عن الخطابة، بعد حديثه عن اللاعب كقدوة للشباب.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أحال "الدكتور إبراهيم جمعة" مدير أوقاف مدينة السويس المصرية "محمد عزت" إمام مسجد التوبة، للتحقيق، اليوم الجمعة، وذلك لحديثه عن "عصام الحضري" حارس مرمى المنتخب، وهو ما رآه مدير الأوقاف خروجًا عن موضوع الخطبة التى حددتها الأوقاف.

ونقلت الصحيفة عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس "أيمن مهران"؛ أن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان: "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف"، وأن مشايخ السويس التزموا بها، بينما تطرق الشيخ "محمد عزت" إمام مسجد التوبة للحديث عن "عصام الحضرى"، واعتبره الشيخ رمزًا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتبعوا الأسباب لتحقيق أهدافهم فى الحياة.

وقد تمت إحالة إمام المسجد إلى التحقيق، وإلغاء ترخيص الخطابة كعقوبة له؛ مما يحرمه من صعود المنبر.

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