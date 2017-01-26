إيقاف 5 كافتيريات للبيع المتجول في "شوقية مكة"

ضمن حملة تنفذها البلدية لضمان سلامة الأغذية

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة استهدفت عدداً من الأماكن العامة والمنتزهات وسيارات البيع المتجول والكافتيريات المتنقلة، وأسفرت عن إيقاف خمس كافتيريتات متنقلة تعمل بدون تصاريح.

وجاءت هذه الحملة تزامنا مع بداية إجازة منتصف العام التي تشهد تزايد عرض المواد الغذائية عن طريق الكافتيريات المتنقلة خاصة في الاماكن العامة ومواقف حجز السيارات.

وقال رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في هذه المواقع خاصة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، لضمان سلامة كل ما يعرض من مواد غذائية.

وقد نفذت البلدية أمس حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع وشارك في الحملة كلاً من نايف المالكي وشاكر العبدلي وامين شاولي وجميل فلمبان وبمشاركة مندوب ادارة المرور ، وتم ضبط العديد من المخالفات.

وأكد "عراقي" أن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة.