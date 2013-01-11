ابتدائية "هشام بن عبد الملك" بـ"بللسمر" تكرم طلاب فصولها الفكرية

بمناسبة نجاحهم في الفصل الدراسي الأول لعام 1438

أقامت اليوم مدرسة هشام بن عبد الملك الابتدائية وفصولها الفكرية بتباشعة سهول بللسمر؛ حفلًا تكريميًّا لطلاب الفكرية؛ تحفيزًا لهم، واحتفالًا بمناسبة نجاحهم في الفصل الدراسي الأول لعام 1438.

وتخلل الحفل كلمة لقائد المدرسة "عوضة محمد بن زرار"، هنأ فيها الطلاب وأولياء أمورهم بهذا المستوى التعليمي والاندماج المجتمعي الذي أسهم في تجاوز مرحلة العزلة التي تعد سابقًا من معوقات التعلم لهذه الفئة.

أوضح رئيس المركز الإعلامي بسهول بللسمر "راشد آل عكشان" لـ"سبق" أن مثل هذه المناسبات تزرع الثقة في تلك النفوس الطاهرة، ويزيد من قربها وتعايشها مع المجتمع.

وقدم "آل عكشان" شكره لقائد المدرسة وجميع زملائه من المعلمين، الذين أولوا هذه الفئة كل الحب والعطف والدمج الاجتماعي الإيجابي، الذي كان له الأثر الطيب على تلك الفئة الغالية.