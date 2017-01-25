"ابن عصّاي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله الشيخ مذكر بن مقحم بن حازم بن عصّاي، والد الدكتور نايف بن عصّاي، مستشار ومدير إدارة مجلس الشورى بوكالة وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.

وستقام الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بجامع رفائع الجمش.